З такими не занудьгуєш: найбільш непутящі дружини за знаком Зодіаку

Гороскоп найбільш непутящих дружин за знаком Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп найбільш непутящих дружин розповість про чотири знаки, з якими чоловікам складно будувати сім'ю

Гороскоп найбільш непутящих дружин за знаком Зодіаку підкаже, кого з представників зодіакального кола складно назвати хорошими дружинами за традиційним уявленням про те, якою повинна бути супутниця життя.

Астрологи виокремлюють чотири знака Зодіаку, яким з тих чи інших причин важко справлятися зі своїми обов'язками в якості дружини.

Левиця

Ці представниці вогняної стихії дуже яскраві особистості в житті - і від них важко очікувати, що після шлюбу що-небудь зміниться. Прибирання, готування і прання - це останні пункти у списку справ, за які справжня Левиця готова із завзяттям взятися, навіть якщо в дім несподівано нагрянули гості та дітей повно. Вона завжди фінансово самостійна, вміє заробляти і для неї кар'єра завжди на першому місці. Левиці простіше "жити" на роботі, ніж займатися прасуванням і готуванням.

Гороскоп найбільш непутящих дружин знаку Зодіаку (фото: pxhere.com)

Діва виходить заміж не тільки по любові

Для Діви шлюб - це завжди більше, ніж любов. Почуття для неї не так важливі, як надійність супутника життя. Вона вибирає не так чоловіка, як союзника, з яким у неї спільні інтереси, погляди на життя і плани на майбутнє. Складність Діви, як дружини, полягає в тому, що вона надзвичайно вимоглива до себе і до свого обранця. Непостійність і несерйозність - це те, що вона не потерпить у своєму супутнику. Діви швидко "надресирують" партнера тримати слово і завжди виконувати взяті на себе зобов'язання, в іншому випадку шлюбу прийде кінець.

Гороскоп найбільш непутящих дружин знаку Зодіаку (фото: pxhere.com)

Терези - фінансово вибіркова дружина

Представниці цього знаку можуть скрасити життя будь-якого чоловіка. Вони готові створювати затишок і при цьому виглядати так, ніби вони самі прикраса цього дому і подарунок небес. Однак є одне "але" - для Терезів почуття не так важливі, як фінансова забезпеченість їх партнера. Якщо чоловік готовий беззаперечно забезпечувати, створювати хороші умови проживання, то жінка-Терези готова побалувати його вишуканими стравами, які вона готує, млосно походжаючи по кухні в одній білизні.

Гороскоп найбільш непутящих дружин знаку Зодіаку (фото: TheQuestion)

Стрілець - дружина невловима

З представницею цього знаку не засумуєш. Вона завжди прагне до нових знайомств, незвіданих місць і постійно перебуває в русі й пошуку чогось нового. З дружиною-Стрільцем чоловікові постійно доводиться нервувати, задаючись питанням "Де вона?", "З ким вона?" "Куди вона вже зібралася?" і головне - "Коли вона повернеться в сім'ю?"

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