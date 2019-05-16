Живут в розовых очках: самые доверчивые и наивные знаки Зодиака

Гороскоп самых доверчивых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп самых наивных и доверчивых расскажет о пяти самых простодушных знаках Зодиака

Гороскоп наиболее доверчивых и наивных знаков Зодиака расскажет, кому из представителей зодиакального круга сложно увидеть обман и притворство. Астрологи советуют этим знакам быть всегда на чеку, чтобы не угодить в ловушку мошенников и аферистов.

№5. Водолей

Вы очень честны, и поэтому ваше доверие к людям основано на ожидании того же от окружающих. И для вас всегда удивительно, когда они оказываются предателями или лжецами. Также Вы склонны больше доверять женщинам, чем мужчинам.

№4. Рак

Вы считаете себя честным человеком, который заслуживает доверия, поэтому склонны доверять людям. Но, если в деле замешаны деньги, то ваше доверие к окружающим может существенно пошатнуться.

№3. Близнецы

Вы верите людям на слово, поскольку видите в них лишь лучшие качества. Но это может длиться ровно до тех пор, пока вы не столкнетесь с обманом и предательством. Но это не означает, что после пережитого, вы полностью разочаруетесь в остальных.

Гороскоп самых доверчивых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№2. Весы

Вы очень добры и доверчивы, поэтому недобросовестные люди часто вас предают. Вам часто доверяют самые грязные и потаенные секреты, поскольку знают - вы никогда их не выдадите. Именно поэтому глубоко внутри вы носите ненависть в своем сердце.

№1. Рыбы

Вы - абсолютный комок наивности и простодушия, который способен видеть в людях добро, даже если в них нет ничего хорошего. Вы прощаете всех, кто просит прощения, независимо от того, достойны ли они этого. Многие считают вас легковерными, а вы же уверены, что ведете себя правильно.

К слову, гороскоп самых невыносимых знаков Зодиака подскажет, с кем из представителей зодиакального круга невероятно сложно ужится в быту, в работе и в семейных отношениях.

Ранее мы писали о самых неряшливых знаках

Зодиака, которые любят пренебрегать чистотой и гигиеной вокруг себя.

А также сообщали, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми ленивыми.