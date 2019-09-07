От таких нелюдей общество нужно избавлять: под Киевом извращенец напал на пенсионерку (фото)

Под Киевом извращенец с ножом напал на пожилую женщину прямо в ее доме, жестоко избил и ограбил. Кроме того, изверг пытался изнасиловать пенсионерку. Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Об этом 7 сентября рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Вопиющий инцидент произошел сегодня средь белого дня в Обуховском районе. Вооруженный мужчина ворвался в дом к женщине и принялся жестоко ее мучать.

"Случайным свидетелем этого ужаса стал сын потерпевшей, который попытался поймать вора, но тот убежал. Впрочем, не далеко!" - говорится в публикации.

Под Киевом извращенец напал на пенсионерку прямо в ее доме (Фото с Facebook-страницы Андрея Небитого)

Преступника удалось поймать благодаря служебной собаки кинологической службы по кличке Кира, которая быстро взяла след. Далее полицейские вычислили и задержали извращенца.

"Сейчас он сушит штаны и дает показания следователям, которые предоставят правовую квалификацию его действий", - расказал Небитов.

Также глава полиции Киевщины высказал мнение, что нужно "избавлять общество от таких нелюдей!"

Под Киевом извращенец избил и ограбил пенсионерку и пытался изнасиловать (Фото с Facebook-страницы Андрея Небитого)

Правоохранитель поблагодарил местных полицейских за неравнодушие, профессионализм и оперативное реагирование.

Пользователи сети шокированы инцидентом и требуют привлечь негодяя к ответу по всей строгости.

Казнить, нельзя помиловать;

Вижу, немного обоссался "уважаемый";

Кинологическая служба и криминальная полиция Обуховского отдела сработали на "отлично". Молодцы, так держать!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 5 сентября вечером в Киеве насильник напал на женщину, которая вместе со своей дочерью-подростком и двумя друзьями прибежали на крики помощи в парке Андрея Малышко. Изверг поиздевался над женщиной прямо на глажах у ее 14-летней дочери.

Также мы писали о том, что не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.