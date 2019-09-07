Від таких нелюдів суспільство треба позбавляти: під Києвом збоченець напав на пенсіонерку (фото)

Під Києвом збоченець з ножем напав на літню жінку прямо в її будинку, жорстоко побив та пограбував. Крім того, нелюд намагався зґвалтувати пенсіонерку. Зловмисника вдалося оперативно розшукати і затримати. Про це 7 вересня розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Кричущий інцидент стався сьогодні серед білого дня в Обухівському районі. Озброєний чоловік увірвався до хати жінки та почав жорстоко її мучити.

"Випадковим свідком цього жахіття став син потерпілої, який спробував упіймати злодія, але той втік. Втім не далеко!" - йдеться у публікації.

Під Києвом злочинець напав на пенсіонерку прямо в її хаті (Фото з Facebook-сторінки Андрія Нєбитого)

Злочинця вдалося зловити завдяки службовій собаці кінологічної служби по кличці Кіра, яка швидко взяла слід. Далі поліцейські вирахували і затримали збоченця.

"Зараз він сушить штани і дає свідчення слідчим, які нададуть правову кваліфікацію його дій", - розказав Нєбитов.

Також глава поліції Київщини висловив думку, що потрібно "позбавляти суспільство від таких нелюдів!"

Під Києвом збоченець побив і пограбував пенсіонерку і намагався зґвалтувати (Фото з Facebook-сторінки Андрія Нєбитого)

Правоохоронець подякував місцевим поліцейським за небайдужість, професіоналізм та оперативне реагування.

Користувачі мережі шоковані інцидентом і вимагають притягнути негідника до відповідальності за всією суворістю.

Стратити, не можна помилувати;

Бачу, трохи обіссався "шановний";

Кінологічна служба та кримінальна поліція Обухівського відділу спрацювали на "відмінно". Молодці, так тримати!

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Як повідомлялося раніше, 5 вересня увечері у Києві ґвалтівник напав на жінку, яка разом зі своєю дочкою-підлітком і двома друзями прибігли на крики допомоги в парку Андрія Малишка. Нелюд познущався над жінкою прямо на глажах у її 14-річної доньки.

Також ми писали про те, що не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою зґвалтування.