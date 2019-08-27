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Мучили 16 часов: под Киевом насильники похитили женщину на остановке

STYLERПроисшествия    27.08.2019 - 14:58
Мучили 16 часов: под Киевом насильники похитили женщину на остановке
Фото: коллаж РБК-Украина

В Белой церкви полиция задержала двух насильников

Насильники похитили женщину на остановке общественного транспорта в Белой Церкви под Киевом, отвезли к себе в съемную квартиру и 16 часов удерживали ее в неволе. Злоумышленники избили ее, ограбили и изнасиловали. Преступников уже задержали и сообщили им о подозрении. Об этом 27 августа рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

51-летняя пострадавшая смогла сбежать от мучителей и обратилась к правоохранителям.

Женщина рассказала, что около трех часов ночи двое неизвестных мужчин на остановке напали на нее и затащили в автомобиль, после чего увезли в одну из квартир многоэтажки.

Преступники избивали ее, сломали два ребра, забрали мобильник и деньги.

Мучили 16 часов: под Киевом насильники похитили женщину на остановке

Иллюстративное фото (vk.com/sputnikgeorgia)

"Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу", - говорится в сообщении полиции.

Когда злоумышленники заснули, женщина накинула на себя одежду одного из насильников и убежала.

Извергами оказались 35- и 37-летние жители Белоцерковского района. Сейчас они находятся в СИЗО.

Мучили 16 часов: под Киевом насильники похитили женщину на остановке

Иллюстративное фото: полиция (из открытых источников)

В квартире, где временно проживали преступники, полицейские обнаружили квитанцию ​​о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежды потерпевшей.

Было возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Также мы писали о том, что недавно под Харьковом задержали трех мужчин, которые участвовали в изнасиловании 17-летней девушки после совместного распития спиртных напитков.

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