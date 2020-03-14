Таких "минусов" не было давно: какие области пострадают от морозов

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют на 15 марта солнечную, но холодную погоду

Погода в Украине 14 марта будет солнечной и в меру холодной. В ночное время ожидаются морозы до -5 градусов, но из-за ветра и влажности воздуха в отдельных регионах температура будет ощущаться как -8 градусов. При этом ни днем, ни в ночь на понедельник осадков не ожидается.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, основные изменения в погодных условиях в Украине ожидаются в температурном плане. Столбики термометров по всей стране резко упадут до +2… +5 в среднем. В приморских регионах и Закарпатской области погода будет самой теплой – термометры покажут +4… +8 градусов. При этом холоднее всего будет в Харьковской области - +1… +3 градуса тепла.

В ночное время морозы ударят почти по всей стране. Холоднее всего будет на западных территориях нашей страны, где ожидается -2… -5 градуса. Морозы, хоть и менее сильные, ударят также на севере, востоке и в центре Украины – показатели опустятся до отметок -1… -4 градуса. В приморских регионах – 0… +4 градуса ночью.

Погода в Украине 15 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

В течение всего дня над Украиной будет ясное небо с переменной облачностью. Ожидается ветреная погода – скорость ветра достигнет 7-12 м/с.

Синоптики также отмечают, что в Карпатах сохраняется высокий уровень снеголавинной опасности.

Напомним, что синоптики резко изменили прогноз на весну.