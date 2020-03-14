Завтра в Украине существенно похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Практически на всей территории температура днем составит +3+5 днем, и до -4 ночью

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, ухудшится, ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На всей территории Украины ожидается сухая погода. При в большинстве областей ночью температура воздуха опуститься до -2-4 градусов, днем ожидается +3+5. В Закарпатской области прогнозируют +7+9 градусов днем. В Сумской и Харьковской областях ожидается 0+2 градуса днем, и до -4 ночью. В Одесской области температура опустится до +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье будет без осадков, температура воздуха опуститься до +3+5 днем, а ночью до -2-4.

Напомним, 14 марта в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем почти во всех областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. С Киеве прогнозируют порывистый ветер, силой 15-18 метров в секунду, а в Киевской области порывы будут достигать 20 м/с.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность из-за оттепели. В частности, в горах Закарпатской области объявили 3 уровень опасности схождения лавин.