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В Киеве неожиданно пошел снег: в сеть попало впечатляющее видео

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 14:24
В Киеве неожиданно пошел снег: в сеть попало впечатляющее видео
Снег весной (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве в середине марта неожиданно пошел снег

Погода в Киеве 14 марта удивила жителей столицы неожиданным снегом при температуре воздуха +6 градусов тепла. Он прошел в разных районах столицы, но очень быстро прекратился. На земле он не задерживался и сразу таял.

Периодически в разных районах столицы срывается снег, а потом сразу выходит солнце. В некоторых районах он переходит в дождь или даже град. Синоптики такую погоду прогнозируют на весь день.

Стоит напомнить, что в Киеве сейчас температура воздуха составляет +6 градусов. Погода в столице остается ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Также в конце дня температура опустится до +1 градуса тепла.

Снег в Киеве 14 марта

В Киеве посреди марта пошел снег

Напомним, что ранее украинцам сделали предупреждение о жуткой погоде.

Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня В Киеве предупредили об ухудшении погоды
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