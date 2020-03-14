Синоптики резко изменили прогноз на весну: морозы даже днем

Погода в Украине в марте (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в конце марта будет холодной

Погода в Украине весной будет более холодной, чем ожидалось. Синоптики резко изменили прогноз до конца марта - теперь на картах погоды появились дневные "минусы" и снегопады. Когда ждать прихода весенних холодов в страну - в материале Styler.

Так, согласно прогнозам синоптиков Gismeteo, в конце месяца в Украине будет холодно, а местами - даже очень холодно.

Первая волна непогоды начнется уже сегодня, а с 15 по 17 марта придут ночные морозы до -4 градусов, местами выпадет снег. Потом в Украине снова потеплеет, но с 22 по 27 число будет очень холодно, морозы будут даже днем.

В Киеве и Львове до -1... -2, ночью - до -6 градусов, в некоторых областях ожидается снег.

После чего в страну придет потепление, начало апреля, по предварительному прогнозу, будет по-весеннему теплым.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

На данный момент достоверно известно, что сильное похолодание придет в страну уже 15-16 марта, в некоторых областях температура снизится до нуля, а местами заморозит до -8 градусов.

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз на лето в Украине. Эксперт считает, что летом 2020 года в стране возможны ураганы и мощные ливни.