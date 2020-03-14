Таких "мінусів" не було давно: які області постраждають від морозів

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують на 15 березня сонячну, але холодну погоду

Погода в Україні 14 березня буде сонячною і в міру холодною. Вночі очікуються морози до -5 градусів, але через вітер і вологість повітря в окремих регіонах температура буде відчуватися як -8 градусів. При цьому ні вдень, ні в ніч на понеділок опадів не очікується.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, основні зміни в погодних умовах в Україні очікуються в температурному плані. Стовпчики термометрів по всій країні різко впадуть до +2... +5 в середньому. У приморських регіонах та Закарпатській області погода буде теплою – термометри покажуть +4... +8 градусів. При цьому найхолодніше буде в Харківській області - +1... +3 градуси тепла.

У нічний час морози вдарять майже по всій країні. Найхолодніше буде на західних теренах нашої країни, де очікується -2... -5 градуси. Морози, хоч і менш сильні, вдарять також на півночі, сході та в центрі України – показники опустяться до відміток -1... -4 градуси. У приморських регіонах – 0... +4 градуси вночі.

Погода в Україні 15 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом всього дня над Україною буде ясне небо з мінливою хмарністю. Очікується вітряна погода – швидкість вітру досягне 7-12 м/с.

Синоптики також відзначають, що в Карпатах зберігається високий рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, що синоптики різко змінили прогноз на весну.