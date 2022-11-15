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Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

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Вівторок 15 листопада 2022 13:15
Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці Художник також створив нові малюнки в містах України (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Бенксі є найвідомішим невідомим вуличним художником у світі. Його роботи впізнають з мільйонів, проте самого митця ніколи не бачили.

Нещодавно його малюнок з'явився на стіні зруйнованого будинку в Бородянці, і відразу почали ширитися здогадки стосовно автора. Бенксі підтвердив, що то був він.

Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних містах України, включно з Києвом, передмістям Ірпеня та містом Бородянка. Це місця Київської області, які постраждали від російських бомбардувань найбільше.

На одній фресці зображено чоловіка, схожого на російського президента Володимира Путіна, якого кидають на підлогу під час матчу з дзюдо з молодим хлопцем. Путін має чорний пояс у цьому виді спорту.

Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

Фото: theartnewspaper.com

На іншій роботі зображено двох дітей, які використовують металеву пастку для танка як гойдалку, а на третій фресці, намальованій на руїнах розбомбленої будівлі, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках.

Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у БородянціВсе таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

Фото: theartnewspaper.com

Бенксі вже підтвердив ці, а також ще чотири інших роботи. Серед них жінка в халаті, волосся в бігуді, у протигазі та з вогнегасником.

Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

Фото: theartnewspaper.com

Також є бородатий чоловік, що приймає ванну.

Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

Фото: theartnewspaper.com

Інший твір, де Бенксі, схоже, включив наявне графіті пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.

Все таки це був він: Бенксі підтвердив авторство графіті у Бородянці

Фото: theartnewspaper.com

Варто зауважити, що нові роботи Бенксі - це перші публічні мурали за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його робота пов’язана з Україною.

У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт "Солдати CND" була продана на аукціоні, зібравши 106 505 доларів для дитячої лікарні в Києві.

Раніше ми показували унікальний мурал у Гостомелі. На ньому ожила українська "Мрія"!

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