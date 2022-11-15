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Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

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Вторник 15 ноября 2022 13:15
Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке Художник создал новые рисунки в городах Украины (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Бэнкси является самым известным неизвестным уличным художником в мире. Его работы узнают из миллионов, однако самого художника никогда не видели.

Недавно его рисунок появился на стене разрушенного дома в Бородянке, и сразу начали распространяться догадки касаемо автора. Бэнкси подтвердил, что это был он.

Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины, включая Киев, пригород Ирпеня и город Бородянка. Это места Киевской области, которые пострадали от российских бомбардировок больше всего.

На одной фреске изображен мужчина, похожий на российского президента Владимира Путина, которого бросают на пол во время матча по дзюдо с молодым парнем. У Путина черный пояс в этом виде спорта.

Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Фото: theartnewspaper.com

На другой работе изображены двое детей, которые используют металлическую ловушку для танка в качестве качелей, а на третьей фреске, нарисованной на развалинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках.

Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в БородянкеВсе-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Фото: theartnewspaper.com

Бэнкси уже подтвердил эти, а также еще четыре других работы. Среди них женщина в халате, волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем.

Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Фото: theartnewspaper.com

Также есть бородатый мужчина, принимающий ванную.

Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Фото: theartnewspaper.com

Другое произведение, где Бэнкси, похоже, включил имеющееся граффити пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Фото: theartnewspaper.com

Стоит отметить, что новые работы Бэнкси - это первые публичные муралы за более чем год, хотя это не первый случай, когда его работа связана с Украиной.

В марте репродукция одной из самых известных антивоенных работ "Солдаты CND" была продана на аукционе, собрав 106 505 долларов для детской больницы в Киеве.

Раньше мы показывали уникальный мурал в Гостомеле. На нем ожила украинская "Мрія"!

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Бородянка Ирпень Киев Бэнкси