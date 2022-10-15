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У Гостомелі ожила "Мрія": відео і фото унікального муралу

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Гостомель, Субота 15 жовтня 2022 07:42
У Гостомелі ожила "Мрія": відео і фото унікального муралу Колаж РБК-Україна: у Гостомелі з'явився мурал із зображенням літака "Мрія"
Автор: Володимир Костирін

У Гостомелі створили унікальний мурал із зображенням уславленого українського літака-гіганта "Мрія", який був знищений російськими окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення, коли загарбники намагалися прорватися до Києва.

Про це розповіли у благодійному фонді "Перемога України", який й ініціював проект.

Величезний мурал з'явився у парку "Щасливий". На створення малюнка пішло близько 300 кілограмів фарби, а загальна площа художнього твору - 1179 квадратних метрів.

Відкрили мурал "Мрія" на День народження міста Гостомель, який випадає якраз на важливі свята для всіх українців: Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника і захисниць України, створення УПА та День українського козацтва - 14 жовтня.

У Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралу

Мурал із "Мрією" у парку "Щасливий" в Гостомелі (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

У створенні гігантського малюнка взяли участь мешканці Гостомелю - як дорослі, так і діти. До речі, маленькі художники ще й залишили жовті та блакитні відбитки рук на малюнку, прикрасивши мурал такими підписами співавторів.

За словами автора ідеї, художника Сергія Редьоги, у малюнку зосереджено елементи, які несуть у собі глибоку символіку величності українського народу.

У Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралуУ Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралуУ Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралу

У Гостомелі створили мурал із зображенням нашого літака-літака "Мрія" (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"Наприклад, для довгої алеї взято візерунок української вишиванки, який символізує здоров'я та красу, щасливу долю й родову пам'ять, порядність та чесність, любов та святковість", - розповів він.

Художник додав, що також вишиванка - це й оберіг, і багатство нації, що несе в собі глибинний зміст, а вишивані орнаменти містять зашифроване послання наших пращурів.

У Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралуУ Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралуУ Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралуУ Гостомелі ожила &quot;Мрія&quot;: відео і фото унікального муралу

Діти активно допомагали у створенні муралу (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"На малюнку вона простягається, як рушник, який брали із собою в дорогу чумаки, військові, заробітчани та усі, хто надовго відлучався від рідної домівки", - пояснює Редьога.

Далі на малюнку йде зображення літака "Мрія" на фоні петриківського розпису, у якому теж криється глибока символіка, наприклад - вершина краси природи та краса рідного краю, дівочої краси, сонця, пробудження та відродження.

Відео: у Гостомелі відкрили мурал "Мрія"

Раніше повідомлялося, що у День захисників та захисниць України у Львові з'явився 30-метровий мурал про місто-герой Маріуполь.

Нагадаємо, раніше британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та цікавився відновленням аеродрому.

Додамо також, що перед цим стало відомо, як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" у Гостомелі.

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Гостомель мурал Мрия