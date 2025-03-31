"Такі дрібниці". Чому всі говорять про новий фільм Кілліана Мерфі?

Чи можуть дрібниці змінити все? Саме це доводить нова напружена драма з Кілліаном Мерфі - "Такі дрібниці", яка вже з 3 квітня виходить на великі екрани України. І нехай вас не введе в оману скромна назва - цей фільм про великі рішення, надлам і здатність боротися навіть тоді, коли простіше було б відвернутись.

Тут Кілліан Мерфі грає не лише за себе

Після тріумфу "Оппенгеймера", трьох головних кінонагород світу ("Оскар", BAFTA, "Золотий глобус") і заголовків усіх медіа, Мерфі повертається - у менш масштабну, але більш душевну і сміливу історію. Він не просто виконавець головної ролі, а ще й продюсер стрічки. І це багато про що говорить. Коли актор бере на себе відповідальність не тільки грати, а й створювати - значить, він у цю історію вірить.

Кадр з фільму "Такі дрібниці"

Сюжет - наче повільна пожежа

Уявіть: передріздвяне містечко, тиха робота звичайного чоловіка, турбота про п’ятьох доньок. Та випадковість відкриває двері у те, що приховане від очей - суворі реалії монастиря, де утримують жінок. Головне питання: промовчати чи діяти? Кожен кадр фільму заряджений напругою, а рішення головного героя - це не лише сюжет, а справжній етичний виклик для кожного з нас.

Це не просто ще одна драма

Фільм - екранізація бестселера Клер Кіґан, який вже сам по собі вважається сучасною класикою. Книга отримала Премію Орвелла та потрапила до короткого списку Букерівської премії. А тепер - майстерно ожила на екрані.

Не дивно, що стрічка відкривала Берлінський кінофестиваль і отримала прихильність критиків: від "розриває серце" до "перлина сучасного кінематографа".

Кадр з фільму "Такі дрібниці"

Зірковий акторський склад

Окрім Мерфі, у фільмі - сузір’я потужних акторок. Двічі номінантка на "Оскар" Емілі Вотсон, яка за роль у фільмі отримала "Срібного ведмедя" на Берлінале, Мішель Фейрлі (легендарна Кетлін Старк з "Гри престолів"), Айлін Волш і Гелен Біен. І якщо ви любите британське та ірландське кіно - то точно знаєте, наскільки чесно і глибоко вони вміють грати.

Кадр з фільму "Такі дрібниці"

За кадром - знайомі обличчя й імена

Режисер Тім Мілантс - саме він створював третій сезон культових "Гострих картузів". У продюсерській команді - не хто-небудь, а Бен Аффлек і Метт Деймон. Відчувається почерк тих, хто знає, як зробити, щоб тримало за душу.

Кадр з фільму "Такі дрібниці"

До речі, на честь виходу "Такі дрібниці" в Україні відкрито благодійний збір для підрозділу Національної гвардії "Гострі картузи". Мета - 100 000 гривень на дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших захисників. Ці "дрібниці" рятують життя та допомагають піхотинцям зупиняти ворога. Долучитись до збору можна за посиланням - і саме ваша підтримка може стати тією самою "дрібницею", яка змінить все.

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