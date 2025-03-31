"Такі дрібниці". Чому всі говорять про новий фільм Кілліана Мерфі?
Чи можуть дрібниці змінити все? Саме це доводить нова напружена драма з Кілліаном Мерфі - "Такі дрібниці", яка вже з 3 квітня виходить на великі екрани України. І нехай вас не введе в оману скромна назва - цей фільм про великі рішення, надлам і здатність боротися навіть тоді, коли простіше було б відвернутись.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало кілька причин, чому це кіно не варто пропускати.
Тут Кілліан Мерфі грає не лише за себе
Після тріумфу "Оппенгеймера", трьох головних кінонагород світу ("Оскар", BAFTA, "Золотий глобус") і заголовків усіх медіа, Мерфі повертається - у менш масштабну, але більш душевну і сміливу історію. Він не просто виконавець головної ролі, а ще й продюсер стрічки. І це багато про що говорить. Коли актор бере на себе відповідальність не тільки грати, а й створювати - значить, він у цю історію вірить.
Кадр з фільму "Такі дрібниці"
Сюжет - наче повільна пожежа
Уявіть: передріздвяне містечко, тиха робота звичайного чоловіка, турбота про п’ятьох доньок. Та випадковість відкриває двері у те, що приховане від очей - суворі реалії монастиря, де утримують жінок. Головне питання: промовчати чи діяти? Кожен кадр фільму заряджений напругою, а рішення головного героя - це не лише сюжет, а справжній етичний виклик для кожного з нас.
Це не просто ще одна драма
Фільм - екранізація бестселера Клер Кіґан, який вже сам по собі вважається сучасною класикою. Книга отримала Премію Орвелла та потрапила до короткого списку Букерівської премії. А тепер - майстерно ожила на екрані.
Не дивно, що стрічка відкривала Берлінський кінофестиваль і отримала прихильність критиків: від "розриває серце" до "перлина сучасного кінематографа".
Кадр з фільму "Такі дрібниці"
Зірковий акторський склад
Окрім Мерфі, у фільмі - сузір’я потужних акторок. Двічі номінантка на "Оскар" Емілі Вотсон, яка за роль у фільмі отримала "Срібного ведмедя" на Берлінале, Мішель Фейрлі (легендарна Кетлін Старк з "Гри престолів"), Айлін Волш і Гелен Біен. І якщо ви любите британське та ірландське кіно - то точно знаєте, наскільки чесно і глибоко вони вміють грати.
Кадр з фільму "Такі дрібниці"
За кадром - знайомі обличчя й імена
Режисер Тім Мілантс - саме він створював третій сезон культових "Гострих картузів". У продюсерській команді - не хто-небудь, а Бен Аффлек і Метт Деймон. Відчувається почерк тих, хто знає, як зробити, щоб тримало за душу.
Кадр з фільму "Такі дрібниці"
До речі, на честь виходу "Такі дрібниці" в Україні відкрито благодійний збір для підрозділу Національної гвардії "Гострі картузи". Мета - 100 000 гривень на дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших захисників. Ці "дрібниці" рятують життя та допомагають піхотинцям зупиняти ворога. Долучитись до збору можна за посиланням - і саме ваша підтримка може стати тією самою "дрібницею", яка змінить все.
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