"Месники: Судний день". Marvel розкрила каст фільму, в якому знову з'являться культові персонажі

У Marvel розкрили каст нового фільму "Месники: Судний день", на прем'єру якого вже чекають фани історій про супергероїв. І виявилося, що в стрічці з'являться герої, які вже стали культовими (а деякі з них повернуться у франшизу дуже несподівано).

Хто зніметься в нових "Месниках" і як критики оцінюють зірковий каст, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Які актори з'являться у фільмі "Месники: Судний день"

Так, днями компанія Marvel провела незвичайну презентацію. Кіноманам пропонувалася 5-годинна трансляція, під час якої в кадрі показували режисерські крісла з іменами всіх акторів нового фільму. До слова, прем'єру стрічки заплановано на 2026 рік.

Той факт, що трансляція тривала стільки часу, вже був гучною заявкою, і "витівка" вдалася.

Ажіотаж навколо нової частини дійсно розгорівся. Багато фанів були раді дізнатися, що до франшизи повернуться культові персонажі, серед яких навіть опинилися зірки "Людей Ікс".

Так, на нас чекає стрічка, в якій з'являться:

Кріс Гемстворт у ролі Тора

Пол Падд - Людина-Мураха

Том Гіддлстон у ролі Локі

Патрік Стюарт - професор Ікс

Іен Маккеллен - у ролі Магнето

Келсі Греммер - Звір

Джеймс Марсден - у ролі Цикплопа

Алан Каммінг - Нічний Змій

Ченнінг Татум - у ролі Гамбіта

Ребекка Ромейн - Містик

Педро Паскаль - Містер Фантастик

Роберт Дауні-молодший у ролі Доктора Дума і багато інших.

"Здається, що майже все зі списку Кевіна Файгі є в списку. Зірки з "Капітана Америки", "Чорної пантери", "Тора", "Людини-мурахи" у списку, а також деякі майбутні претенденти на франшизу з "Фантастичної четвірки: Перші кроки" і "Громовержців", - зазначає Variety.

Однак не всі улюбленці кіновсесвіту Marvel з'являться в "Судному дні". Багато акторів поки що на "лавці запасних", а тому незрозуміло, чи додадуть їх у каст.

"Бенедикт Камбербетч і Елізабет Олсен вже зізналися, що їх не буде в "Месниках: Судний день" після того, як відхід Джонатана Мейджорса спровокував деякі серйозні переписування сценарію, тож їхня відсутність була очікуваною. Але фанати, ймовірно, були розчаровані, дізнавшись, що Росомаха Г'ю Джекмана, Дедпул Раяна Рейнольдса, Халк Марка Руффало, Людина-павук Тома Голланда, Зоряний Лорд Кріса Пратта, Капітан Марвел Брі Ларсон і Соколине око Джеремі Реннера приєднаються до них на лавці запасних", - зауважили критики.

Однак є шанс, що вони з'являться в наступній частині "Месників", яку заплановано на 2027 рік.

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