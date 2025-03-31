"Такие мелочи". Почему все говорят о новом фильме Киллиана Мерфи?

Могут ли мелочи изменить все? Именно это доказывает новая напряженная драма с Киллианом Мерфи - "Такие мелочи", которая уже с 3 апреля выходит на большие экраны Украины. И пусть вас не введет в заблуждение скромное название - этот фильм о больших решениях, надломе и способности бороться даже тогда, когда проще было бы отвернуться.

Здесь Киллиан Мерфи играет не только за себя

После триумфа "Оппенгеймера", трех главных кинонаград мира ("Оскар", BAFTA, "Золотой глобус") и заголовков всех медиа, Мерфи возвращается - в менее масштабную, но более душевную и смелую историю. Он не просто исполнитель главной роли, а еще и продюсер ленты. И это о многом говорит. Когда актер берет на себя ответственность не только играть, но и создавать - значит, он в эту историю верит.

Кадр из фильма "Такие мелочи"

Сюжет - как медленный пожар

Представьте: предрождественский городок, тихая работа обычного мужчины, забота о пяти дочерях. Но случайность открывает дверь в то, что скрыто от глаз - суровые реалии монастыря, где содержат женщин. Главный вопрос: промолчать или действовать? Каждый кадр фильма заряжен напряжением, а решение главного героя - это не только сюжет, а настоящий этический вызов для каждого из нас.

Это не просто еще одна драма

Фильм - экранизация бестселлера Клэр Киган, который уже сам по себе считается современной классикой. Книга получила Премию Оруэлла и попала в короткий список Букеровской премии. А теперь - мастерски ожила на экране.

Неудивительно, что лента открывала Берлинский кинофестиваль и получила благосклонность критиков: от "разрывает сердце" до "жемчужина современного кинематографа".

Кадр из фильма "Такие мелочи"

Звездный актерский состав

Кроме Мерфи, в фильме - созвездие мощных актрис. Дважды номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон, которая за роль в фильме получила "Серебряного медведя" на Берлинале, Мишель Фейрли (легендарная Кэтлин Старк из "Игры престолов"), Айлин Уолш и Хелен Биэн. И если вы любите британское и ирландское кино - то точно знаете, насколько честно и глубоко они умеют играть.

Кадр из фильма "Такие мелочи"

За кадром - знакомые лица и имена

Режиссер Тим Милантс - именно он создавал третий сезон культовых "Острых козырьков". В продюсерской команде - не кто-нибудь, а Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Чувствуется почерк тех, кто знает, как сделать, чтобы держало за душу.

Кадр из фильма "Такие мелочи"

Кстати, в честь выхода "Такие мелочи" в Украине открыт благотворительный сбор для подразделения Национальной гвардии "Острые козырьки". Цель - 100 000 гривен на дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших защитников. Эти "мелочи" спасают жизни и помогают пехотинцам останавливать врага. Приобщиться ко сбору можно по ссылке - и именно ваша поддержка может стать той самой "мелочью", которая изменит все.

Вас может заинтересовать