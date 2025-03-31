"Такие мелочи". Почему все говорят о новом фильме Киллиана Мерфи?
Могут ли мелочи изменить все? Именно это доказывает новая напряженная драма с Киллианом Мерфи - "Такие мелочи", которая уже с 3 апреля выходит на большие экраны Украины. И пусть вас не введет в заблуждение скромное название - этот фильм о больших решениях, надломе и способности бороться даже тогда, когда проще было бы отвернуться.
РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько причин, почему это кино не стоит пропускать.
Здесь Киллиан Мерфи играет не только за себя
После триумфа "Оппенгеймера", трех главных кинонаград мира ("Оскар", BAFTA, "Золотой глобус") и заголовков всех медиа, Мерфи возвращается - в менее масштабную, но более душевную и смелую историю. Он не просто исполнитель главной роли, а еще и продюсер ленты. И это о многом говорит. Когда актер берет на себя ответственность не только играть, но и создавать - значит, он в эту историю верит.
Кадр из фильма "Такие мелочи"
Сюжет - как медленный пожар
Представьте: предрождественский городок, тихая работа обычного мужчины, забота о пяти дочерях. Но случайность открывает дверь в то, что скрыто от глаз - суровые реалии монастыря, где содержат женщин. Главный вопрос: промолчать или действовать? Каждый кадр фильма заряжен напряжением, а решение главного героя - это не только сюжет, а настоящий этический вызов для каждого из нас.
Это не просто еще одна драма
Фильм - экранизация бестселлера Клэр Киган, который уже сам по себе считается современной классикой. Книга получила Премию Оруэлла и попала в короткий список Букеровской премии. А теперь - мастерски ожила на экране.
Неудивительно, что лента открывала Берлинский кинофестиваль и получила благосклонность критиков: от "разрывает сердце" до "жемчужина современного кинематографа".
Кадр из фильма "Такие мелочи"
Звездный актерский состав
Кроме Мерфи, в фильме - созвездие мощных актрис. Дважды номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон, которая за роль в фильме получила "Серебряного медведя" на Берлинале, Мишель Фейрли (легендарная Кэтлин Старк из "Игры престолов"), Айлин Уолш и Хелен Биэн. И если вы любите британское и ирландское кино - то точно знаете, насколько честно и глубоко они умеют играть.
Кадр из фильма "Такие мелочи"
За кадром - знакомые лица и имена
Режиссер Тим Милантс - именно он создавал третий сезон культовых "Острых козырьков". В продюсерской команде - не кто-нибудь, а Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Чувствуется почерк тех, кто знает, как сделать, чтобы держало за душу.
Кадр из фильма "Такие мелочи"
Кстати, в честь выхода "Такие мелочи" в Украине открыт благотворительный сбор для подразделения Национальной гвардии "Острые козырьки". Цель - 100 000 гривен на дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших защитников. Эти "мелочи" спасают жизни и помогают пехотинцам останавливать врага. Приобщиться ко сбору можно по ссылке - и именно ваша поддержка может стать той самой "мелочью", которая изменит все.
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