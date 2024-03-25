Такие 10 копеек принесут 30 тысяч. Ищите "клад" в своих кошельках

Некоторые украинские монеты, ежедневно "блуждающие" по кошелькам и карманам, могут оказаться невероятно ценными. И даже простые 10 копеек, если у них есть определенные "изюминки", оценивают в десятки тысяч гривен.

Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Сколько стоят 10 копеек 1992 года

Так, продавец из Львова разместил на аукционе интересный лот - монету 1992 года. На первый взгляд кажется, что эти 10 копеек ничем не отличаются от других. Впрочем, если вы внимательно посмотрите на них, то сможете увидеть несколько особенностей.

Монета 1992 года (фото: violity.com)

Внимательно просмотрите буквы в надписи "Україна". Буквы "ї" и "н" прямые, но имеют интересные "хвостики", именно по ним можно распознать разновидность этой монеты, а именно 1.14ГАм.

Сколько стоит 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Также обратите внимание на средний зуб трезубца. Сверху он словно утолщен. Именно эти особенности делают такую монету по-настоящему особенной.

Свой лот владелец оценил почти в 30 тысяч гривен. Впрочем, коллекционеры и нумизматы могут делать ставки и даже поднять цену, если начнутся торги.

Монета 10 копеек 1.14 ГАм (фото: violity.com)

Эта монета очень редкая. Она редко встречается даже в коллекциях, а потому настоящие нумизматы буквально "охотятся" за такими лотами. Впрочем, такой "клад" может оказаться в любом кошельке, именно поэтому просматривайте копейки, которые носите с собой.