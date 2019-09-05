Такая, как раньше: Ани Лорак ошарашила фанатов помолодевшим видом (фото)

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак предстала в непривычном для себя образе

Ани Лорак показала снимок из новой фотосессии, на котором певица выглядит заметно помолодевшей. Поклонники засыпали звезду комплиментами, узнав в ней прежнюю Каролину - до всех манипуляций с лицом, которые ей предъявляют в последнне время.

Многим трудно поверить, что это фото сделано недавно, поскольку 40-летняя Ани Лорак выглядит гораздо моложе своих лет.

Певица не делает губы "уточкой" и томный взляд, в чем ее часто упрекают. Вместо этого она добавила в свой образ оригинальные красные перчатки из прозрачной ткани и очки-сердечки такого же цвета.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники поражены приятными изменениями во внешности украинской певицы, перебравшейся на ПМЖ в Российскую Федерацию. Кое-кто даже назвал этот снимок лучшим за весь год.

Урааа! Ани Лорак вернулась - такая как раньшеее, ураааа!

Офигенная красотка - моложе своих лет выглядит наша Каролина.

Вот что-то новое и крутое! @anilorak - очень Вам идет!

Боже, Каролиша @anilorak! Я думала, это фото из архива. Вы выглядите гораздо моложе своих лет.

Самое порясающее фото за последний год!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак нарвалась на гнев поклонников за то, что вышла в свет с новым бойфрендом. Ее новым избранником стал Егор Глеб, экс-супруг украинской певицы Tayanna.

Стоит отметить, что фанаты украинской певицы не устают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.