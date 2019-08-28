Ани Лорак впервые вышла в свет со своим бойфрендом: он постоянно смущался (видео)

Фото: Ани Лорак (facebook com AniLorak)

Ани Лорак первый раз показала публике своего нового ухажера

Ани Лорак - скандальная украинская певица, которая живет и выступает в России, впервые после развода с мужем Муратом показала своего нового любимого публике. Как известно, артистка встречается с продюсером Егором Глебом, который ранее был женат на певице Tayanna. Видео с парочкой появилось на одной из фан-страничек исполнительницы в Instagram.

В ролике показаны Ани Лорак и Егор Глеб, которые проходят через рамку металлоискателя на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Егор прячет глаза от назойливых журналистов и пытается пригнуть голову.

Интересно, что поклонники скандальной певицы отметили, что экс-муж артистки Мурат смотрелся лучше с ней, чем новый любимый. По мнению фанатов Лорак, Егор все время прячет лицо, а это совсем некрасиво с такой женщиной.

Уж извините,но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел...

Чтож этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего. Если ты любишь эту женщину так веди себя подобающе.

Да некоторые правы, но он действительно не подходит ей, совсем не подходит, ей мужик бы посолидней надо.

Скриншот комментариев (instagram.com/karolina___lifenews)

Как мы ранее писали, популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.