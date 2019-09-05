Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)

Ані Лорак постала в незвичному для себе образі
Ані Лорак показала знімок з нової фотосесії, на якому співачка виглядає помітно молодше, ніж зазвичай. Шанувальники засипали зірку компліментами, впізнавши у ній колишню Кароліну - до всіх маніпуляцій з обличчям, які їй пред'являють яка останнім часом.
Багатьом важко повірити, що це фото зроблено недавно, оскільки 40-річна Ані Лорак виглядає значно молодше своїх років.
Співачка не робить губи "качечкою" і томний погляд, у чому її часто дорікають. Замість цього вона додала в свій образ оригінальні червоні рукавички з прозорої тканини і окуляри-сердечка такого ж кольору.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники вражені приємними змінами в зовнішності української співачки, що переїхала на ПМЖ в Російську Федерацію. Дехто навіть назвав цей знімок найкращим за весь рік.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальникам за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.
Варто відзначити, що фани української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.