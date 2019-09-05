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Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)

STYLERЖиття    05.09.2019 - 15:47
Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак постала в незвичному для себе образі

Ані Лорак показала знімок з нової фотосесії, на якому співачка виглядає помітно молодше, ніж зазвичай. Шанувальники засипали зірку компліментами, впізнавши у ній колишню Кароліну - до всіх маніпуляцій з обличчям, які їй пред'являють яка останнім часом.

Багатьом важко повірити, що це фото зроблено недавно, оскільки 40-річна Ані Лорак виглядає значно молодше своїх років.

Співачка не робить губи "качечкою" і томний погляд, у чому її часто дорікають. Замість цього вона додала в свій образ оригінальні червоні рукавички з прозорої тканини і окуляри-сердечка такого ж кольору.

Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники вражені приємними змінами в зовнішності української співачки, що переїхала на ПМЖ в Російську Федерацію. Дехто навіть назвав цей знімок найкращим за весь рік.

  • Урааа! Ані Лорак повернулася - така як ранішеее, ураааа!
  • Офігенна красуня - молодше своїх років виглядає наша Кароліна.
  • Ось щось нове і круте! @anilorak - дуже Вам личить!
  • Боже, Кароліша @anilorak! Я думала, це фото з архіву. Ви виглядаєте набагато молодше своїх років.
  • Найнеймовірніше фото за останній рік!

Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальникам за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.

Варто відзначити, що фани української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.

Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео) Стас Михайлов у спідниці: Ані Лорак рознесли за концертний наряд (відео)
Новини України Ані Лорак
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