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Такая 10-копеечная монета обогатит вас на 1000 долларов: как выглядит "сокровище"

Автор: Светлана Мащенко

Уникальную 10-копеечную монету в Украине продают за огромные деньги - 29 тысяч гривен, что более тысячи долларов по нынешнему курсу.

Лот выставили в раздел "Нумизматика" на сайте, что торгует разного рода антиквариатом.

В описании говорится, что эти 10 копеек отчеканены на заготовке для 1 копейки 2004 года.

Действительно, монета не "желтая", как обычные 10 копеек, а "белая". Она изготовлена из нержавеющей стали, а не латуни.

Находится монета в Киеве, и цена в 29 тысяч - фиксированная.

Скрин: Монета номиналом 10 копеек за 29 тысяч гривен (violity.com)

Это важно знать

Первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек делали из латуни - в 1992, 1994-1996 годах. Затем использовалась алюминиевая бронза, а в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Отметим, что в обороте остались только монеты номиналом в 10 и 50 копеек, а 1, 2, 5 и 25-копееечные уже изъяли из наличного обращения.

Ранее мы писали, что такие 50 копеек сделают вас богачом. Как выглядит монета за 120 тысяч.

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