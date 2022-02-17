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Така 10-копійчана монета збагатить вас на 1000 доларів: як виглядає "скарб"

Автор: Світлана Мащенко

Унікальну 10-копійчану монету в Україні продають за величезні гроші - 29 тисяч гривень, що більше тисячі доларів за нинішнім курсом.

Лот виставили в розділ "Нумізматика" на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

В описі говориться, що ці 10 копійок викарбувані на заготівлі для 1 копійки 2004 року.

Дійсно, монета не "жовта", як звичайні 10 копійок, а "біла". Вона виготовлена з нержавіючої сталі, а не латуні.

Знаходиться монета в Києві, і ціна в 29 тисяч - фіксована.

Скрін: Монета номіналом 10 копійок за 29 тисяч гривень (violity.com)

Це важливо знати

Перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок робили з латуні - в 1992, 1994-1996 роках. Потім використовувалася алюмінієва бронза, а врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Відзначимо, що в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійки вже вилучили з готівкового обігу.

Раніше ми писали, що такі 50 копійок зроблять вас багатієм. Як виглядає монета за 120 тисяч.

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