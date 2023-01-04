Така звичка пити воду прискорює старіння: заява вчених

Вчені провели нове дослідження, аби виявити зв'язок між недостатньою кількістю води в раціоні та природним старінням. Науковці також перевірили, чи впливає кількість води на розвиток хронічних хвороб і тривалість життя. Тому, якщо хочете довго мати молодий вигляд, обов'язково візьміть до уваги нові висновки вчених.

Як вода впливає на тривалість життя

Старіння неминуче, проте дослідники досі докладають багато зусиль для пошуку способів уповільнити його та дізнаються про звички, які його можуть пришвидшити.

Нове дослідження Lancet, яке оцінює рівень натрію в крові як нормальний або високий, як потенційний індикатор прискореного біологічного старіння та хронічних захворювань в осіб середнього віку, свідчить, що зневоднення може сприяти передчасній смерті.

Зі старінням, зазвичай, пов'язують такі хронічні хвороби: недуги серця, діабет, рак, гіпертонію, остеопороз, деменцію та хворобу Альцгеймера. Втім вони виникають не лише через старість. Є багато інших факторів, які також можуть підвищити ризик їх появи. Зокрема, на це впливає надмірне вживання алкоголю й тютюну, відсутність фізичного руху та неправильне харчування.

Який зв'язок між зневодненням і старінням

Науковці вирішили перевірити гіпотезу, що зволоження може стримувати та уповільнювати процес старіння. Вони провели дослідження з людьми у віці від 45 до 66 років.

Вчені вимірювали скільки натрію міститься в крові людини. Оскільки натрій є електролітом, який може допомогти збалансувати рідини в організмі, цей тест є поширеним способом визначити, чи є у людини зневоднення. Нормальний рівень натрію в крові людини становить 135-145 міліеквівалентів (або мілімоль) на літр.

Навіть не зважаючи на те, що це нормальний діапазон рівня натрію в крові, дослідження показало, що рівні натрію 142 мілімолі на літр або більше пов’язані зі збільшенням ризику хронічних захворювань на 39%. А рівні вище 144 мілімоль на літр асоціювалися з підвищенням ризику передчасної смертності на 21%.

Це означає, що ті, хто має рівень натрію в сироватці крові 142 ммоль/л або вище, мають більше шансів померти в молодому віці або отримати хронічне захворювання. Іншими словами, хронічне зневоднення може скоротити ваше життя.

Що це означає для повсякденного життя

Дослідження показало, що підтримка водного балансу має вирішальне значення для здорового старіння та загального стану. А постійне зневоднення може скоротити тривалість життя.

Якщо лікар не попросить вас пройти тест на вміст натрію в сироватці крові, то важко точно визначити, наскільки у вас нормальний водний баланс. Також немає жорстких правил, які чітко вказують, скільки води рекомендується пити щодня.

Одні науковці стверджують, що отримувати рідину можна з їжі та напоїв. Інші радять випивати щонайменше шість-вісім чашок води на день. Національна академія наук, інженерії та медицини заявляє, що чоловіки повинні випивати 15,5 чашок рідини на день, а жінки - 11,5 чашок на день.

Найкраще рішення для підтримки водного балансу - це постійно пити багато води та рідини протягом дня, особливо якщо ви активно рухаєтесь. Якщо підозрюєте, що у вас можливе зневоднення, проконсультуйтесь з лікарем, щоб позбутись проблеми.