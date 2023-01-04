Лікарі назвали 10 речей, які катастрофічно впливають на печінку
Деякі щоденні звички катастрофічно впливають на здоров'я печінки. Навіть, здавалося б, корисні трав'яні чаї чи біодобавки можуть стати причиною розвитку токсичних гепатитів, а згодом - пересадки органу.
Про те, які речі зі щоденного життя негативно впливають на печінку, розповіли в Instagram на медичній сторінці Sviy.doc.
Як не угробити печінку
"Не призначайте собі жодних ліків, трав, біодобавок та будь-яких речовин без узгоджень з лікарем. Дотримуйтесь техніки безпеки, здорового глузду та інструкцій до лікарських засобів. Не шукайте дивовижних ефектів від малозрозумілих речовин. І печінка буде вам за це уклінно дякувати", - пишуть лікарі.
Медики виділили 10 найшкідливіших речей, які негативно впливають на здоров'я печінки.
Алкоголь
Спиртне було і є лідером серед токсинів, які уражають печінку. Алкогольний цироз входить у трійку топ-причин трансплантацій печінки. Безпечної дози алкоголю не існує. Рішення кожен приймає особисто.
Вірусні гепатити
Щеплення, скринінг, вчасна терапія - медицина вже придумала, що з цим робити. Не нехтуйте цими заходами запобігання хвороби.
Зайва вага
Зайвий жир в організмі - зайвий жир в печінці. Глобально це теж може призвести до цирозу. Саме тому варто контролювати масу тіла і не допускати до її збільшення.
Медикаменти
Абсолютно кожен препарат може викликати пошкодження печінки різної тяжкості. Відповідно, комбінувати алкоголь з медикаментами - це завжди погана ідея.
Для одних груп цей ризик є доведеним (наприклад, антибіотики), інші комбінації можуть стати неприємною несподіванкою для вашого організму. Тому ліки приймаємо виключно за показаннями і за призначенням лікаря.
Грейпфрутовий сік
Це поганий напій для запивання пігулок. Забирає на себе активність знешкоджуючих ферментів і токсичний вплив ліків зростає. Крім впливу на печінку, це призводить до непередбачуваних терапевтичних ефектів і завищення фактичної дози.
Бліда поганка
У багатьох розвинених країнах заборонено збирати лісові гриби. Не тому, що природу шкода, а тому, що люди регулярно труяться. Бліда поганка - найтоксичніша отрута для печінки. Допомагає тільки трансплантація, яку часто навіть не встигають виконати.
Побутові фарби, лаки та подібні субстанції
А також їхнє виробництво, пестициди, полютанти, побутова хімія. Працювати з ними потрібно у добре провітрюваних приміщеннях, користуючись належним респіратором за потреби. Банальне “надихався фарби” може закінчитись невідкладною трансплантацією печінки.
Аспірин
Цей препарат протипоказаний дітям до 12 років, єдиний виняток - синдром Кавасакі. Механізм не встановлено, та ацетилсаліцилова кислота, особливо на тлі респіраторних вірусних захворювань, викликає гострий жировий гепатоз. А тяжка печінкова недостатність потребує пересадки органу.
Трав'яні чаї, біодобавки та інші натурпродукти
Є хибне уявлення, що натуральний - значить корисний. Але статистика токсичних гепатитів та рівень виконаних трансплантацій говорять самі за себе. У США трави та біодобавки на першому місці серед причин медикаментозного гепатиту, що призвів до трансплантації. В Іспанії - на третьому. В Китаї та Індії різні трави та аювердичні засоби забрали половину з топ десятки.
Анаболітики та препарати чоловічих статевих гормонів
Такі штуки люблять підколоти чоловіки, аби швидше накачатись у спортзалі. У результаті доводиться відкачувати печінку, або розбиратися з пухлинами, які в ній ростуть, як гриби після дощу.
Раніше ми розповідали про те, на які серйозні хвороби можуть вказувати холодні руки.
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