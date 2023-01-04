Такая привычка пить воду ускоряет старение: заявление ученых

Ученые провели новое исследование, чтобы выявить связь между недостаточным количеством воды в рационе и естественным старением. Они также проверили, влияет ли количество воды на развитие хронических заболеваний и продолжительность жизни. Поэтому, если хотите долго выглядеть молодо, обязательно примите во внимание новые выводы ученых.

Как вода влияет на продолжительность жизни

Старение неизбежно, однако исследователи до сих пор прилагают много усилий для поиска способов замедлить его и узнают привычки, которые его могут ускорить.

Новое исследование Lancet, оценивающее уровень натрия в крови как нормальный или высокий, как потенциальный индикатор ускоренного биологического старения и хронических заболеваний у лиц среднего возраста, свидетельствует, что обезвоживание может способствовать преждевременной смерти.

Со старением обычно связывают следующие хронические болезни: диабет, рак, болезни сердца, гипертонию, остеопороз, деменцию и болезнь Альцгеймера. Впрочем, они возникают не только из-за старости. Есть много других факторов, которые также могут повысить риск их появления. В частности, на это влияет чрезмерное употребление алкоголя и табака, отсутствие физического движения и неправильное питание.

Какая связь между обезвоживанием и старением

Ученые решили проверить гипотезу, что увлажнение может сдерживать и замедлять процесс старения. Они провели исследования с людьми в возрасте от 45 до 66 лет.

Ученые измеряли, сколько натрия содержится в крови человека. Поскольку натрий является электролитом, который может помочь сбалансировать жидкости в организме, этот тест является распространенным способом определить, есть ли у человека обезвоживание. Нормальный уровень натрия в крови человека составляет 135-145 миллиэквивалентов (или миллимоль) на литр.

Даже несмотря на то, что это нормальный диапазон уровня натрия в крови, исследование показало, что уровни натрия 142 миллимол на литр или более связаны с увеличением риска хронических заболеваний на 39%. А уровни выше 144 миллимоль на литр ассоциировались с повышением риска преждевременной смертности на 21%.

Это означает, что те, у кого уровень натрия в сыворотке крови 142 ммоль/л или выше имеют больше шансов умереть в молодом возрасте или получить хроническое заболевание. Иными словами, хроническое обезвоживание может сократить вашу жизнь.

Что это значит для повседневной жизни

Исследование показало, что поддержание водного баланса имеет решающее значение для здорового старения и общего состояния. Постоянное обезвоживание может сократить продолжительность жизни.

Если врач не попросит вас пройти тест на содержание натрия в сыворотке крови, то трудно точно определить, насколько у вас нормальный водный баланс. Также нет жестких правил, четко указывающих, сколько воды рекомендуется пить каждый день.

Одни ученые утверждают, что получать жидкость можно из еды и напитков. Остальные советуют выпивать по меньшей мере шесть-восемь чашек воды в день. Национальная академия наук, инженерии и медицины заявляет, что мужчины должны выпивать 15,5 чашек жидкости в день, а женщины - 11,5 чашек в день.

Лучшее решение для поддержания водного баланса - это постоянно пить много воды и жидкости в течение дня, особенно если вы активно двигаетесь. Если подозреваете, что у вас возможно обезвоживание, проконсультируйтесь с врачом, чтобы избавиться от проблемы.