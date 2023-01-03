Росте живіт і підборіддя: експерт пояснив, яка щоденна звичка псує фігуру

Динамічний ритм сучасної людини часто змушує її жертвувати сном. Саме недостатня кількість якісного нічного відпочинку стає причиною набору зайвої ваги та, в результаті, псує фігуру.

Як саме недосипання впливає на вагу людини пояснив в Instagram Віктор Мандзяк, експерт зі здорового харчування і спортивний тренер.

Як недосипання впливає на фігуру

"Здається логічним, що людина, яка спить 8 годин, має більше шансів нажити собі порядне пузо, ніж індивід, що регулярно недосипає - спить, до прикладу, по 5 годин. Логіка в тому, що недосипаючи 3 години, він збільшує час, коли може втрачати калорії на побутову фізичну активність. Але, насправді, це не так...", - пояснює експерт.

Мандзяк наголошує, що той, хто не виспався, протягом дня буде кволим і старатиметься уникати фізичної праці. Між переглядом серіалу і катанням на велосипеді, вибере перше. Тобто людина недосипає, менше рухається, відповідно менше втрачає калорій на фізичну активність.

"Сон - це єдиний стан, коли ми не можемо їсти. Оскільки для сучасної людини голод не єдиний стимул пхати в себе калорії, є вкрай висока ймовірність, що під час додаткових 180 хвилин людина їстиме", - говорить Віктор.

Сон також впливає і на гормони. А саме вони регулюють різні функції організму, деякі безпосередньо впливають на поведінку, зокрема і харчування.

"Лептин синтезується прямо в жировій тканині. Він діє на мозок, інформуючи його про кількість жиру в організмі. Якщо лептину виробляється достатньо, мозок розуміє, що жиру в тілі багато, це йому подобається. Коли лептину виробляється менше, мозок тривожиться, бо усвідомлює, що жиру поменшало. А це означає, що настали голодні часи. Наляканий мозок підвищує апетит, щоб змусити господаря шукати їжу", - пояснює Мандзяк.

При недосипанні рівень лептину знижується, що підвищує апетит.

"Також у невиспаної людини високий рівень кортизолу - гормону стресу. Крім того, що кортизол затримує воду, негативно впливає на м'язи і перенаправляє енергетичні запаси в живіт, що в край шкідливо, він має здатність викликати лептинорезистентність - робити гормон ситості менш видимим для мозку", - додає експерт.

За словами Мандзяка, при недосипанні зростає рівень гормону греліну. Він виробляється у шлунку і сигналізує мозку про те, що шлунок пустий. Тобто грелін підвищує відчуття голоду.

"З одної сторони недосипання веде до зниження активності протягом дня, з іншої - до переїдання. Все це повільно, але впевнено приводить до зайвої ваги. Не варто сприймати сон, як згаяний час. Повноцінний сон - необхідна підзарядка, без якої продуктивність праці знижується та ще й живіт і підборіддя росте", - наголошує тренер.