Така їжа зробить вас щасливішими: що потрібно включити до раціону

Їжа, яку ми їмо щодня, має велике значення для фізичного здоров'я. А ще їжа важлива для нашого психологічного, ментального та емоційного здоров'я.

Чи може їжа зробити нас щасливішими? Нутриціолог Ріаннон Ламберт на своїй сторінці в Instagram назвала продукти, які у цьому допоможуть.

Антиоксиданти

Вони містяться в різних фруктах та овочах, в основному - з високим вмістом вітаміну С та Е (наприклад, ківі, багато ягід). Антиоксиданти допомагають зменшити окисний процес в організмі, а це захищає від депресії.

Також потрібно їсти більше продуктів з високим вмістом поліфенолів, наприклад, чорницю. Вони допомагають підтримувати здоров'я мозку.

Вітаміни групи B та фолієва кислота

Є деякі свідчення того, що дефіцит фолієвої кислоти пов'язаний з депресією, оскільки вона необхідна для вироблення серотоніну – гормону щастя.

Знайти ці вітаміни можна в темній листовій зелені, такій як броколі, шпинат та спаржа.

Омега-3

Велике вживання такої риби, як лосось та скумбрія, може призвести до зменшення різних запалень. А це безпосередньо пов'язано з меншим ризиком депресій.

Ще знайти омега-3 можна в рослинних джерелах - волоських горіхах, насінні, насіння чиа або льону.

Вуглеводи

Це цільнозернові, овочі та фрукти, які повільно перетравлюються. Вони важливі для підтримки рівня цукру в крові, щоб уникнути раптових сплесків енергії, запобігти почуттю втоми, низькій концентрації та поганому настрою.