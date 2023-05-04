Названо корисні продукти, від яких можна швидко погладшати

Є деякі корисні для організму продукти, через вживання ких можна суттєво набрати вагу. Зокрема, варто не їсти таких продуктів багато, щоб звести всі ризики на нуль.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram .

Сухофрукти

За словами експерта, сухофрукти справді здорова альтернатива цукру, але лише з погляду натуральності та наявності клітковини.

При схудненні їх слід обмежити, тому що вони мають дуже високу калорійність, яка є непомітною.

Горіхи

Варто пам'ятати, що горіхи також дуже калорійні, через високий вміст жирів у складі. Це корисні жири, проте їх дуже легко переїсти.

"Горіх за горішком і +600 ккал", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог зазначила, що він таких продуктів відмовлятись не варто, а просто вживати в обмежених кількостях.

Що їсти, щоб схуднути

Фрукти й овочі

Такі продукти є обов'язковими під час схуднення. Вони багаті на антиоксиданти, що допомагають травленню та засвоєнню поживних речовин. Вони також містять багато інших поживних речовин, як-от вітамін С, вітамін Е та бета-каротин.

Яйця

Яйця містять високоякісний білок, дев'ять незамінних амінокислот, правильні жири і вітамін D.

Цільнозернові продукти

Цільні зерна перетравлюються ефективніше і забезпечують більше поживних речовин, ніж очищені, сприяючи стійкому рівню енергії та загальному здоров'ю.

Неочищений рис має вирішальне значення для стимулювання зростання м'язової маси, втрати жиру і збільшення сили.