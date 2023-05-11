Такая еда сделает вас счастливее: что нужно включить в рацион

Пища, которую мы едим ежедневно, имеет большое значение не только для физического здоровья. Еще еда важна для нашего психологического, ментального и эмоционального здоровья.

Может ли еда сделать нас счастливее? Нутрициолог Рианнон Ламберт на своей странице в Instagram назвала продукты, которые в этом помогут.

Антиоксиданты

Они содержатся в различных фруктах и овощах, в основном - с высоким содержанием витамина С и Е (например, киви, многие ягоды). Антиоксиданты помогают уменьшить окислительный процесс в организме, а это защищает от депрессии.

Также нужно есть больше продуктов с высоким содержанием полифенолов, например, чернику. Они помогают поддерживать здоровье мозга.

Витамины группы В и фолиевая кислота

Есть некоторые свидетельства того, что дефицит фолиевой кислоты связан с депрессией, так как она необходима для выработки серотонина - гормона счастья.

Найти эти витамины можно в темной листовой зелени, такой как брокколи, шпинат и спаржа.

Омега-3

Большое употребление такой рыбы, как лосось и скумбрия, может привести к уменьшению различных воспалений. А это напрямую связано с меньшим риском депрессий.

Еще найти омега-3 можно в растительных источниках - грецких орехах, семечках, семенах чиа или льна.

Углеводы

Это цельнозерновые, овощи и фрукты, которые медленно перевариваются. Они важны для поддержания уровня сахара в крови, чтобы избежать внезапных всплесков энергии, предотвратить чувство усталости, низкую концентрацию и плохое настроение.