Такая еда сделает вас счастливее: что нужно включить в рацион
Пища, которую мы едим ежедневно, имеет большое значение не только для физического здоровья. Еще еда важна для нашего психологического, ментального и эмоционального здоровья.
Может ли еда сделать нас счастливее? Нутрициолог Рианнон Ламберт на своей странице в Instagram назвала продукты, которые в этом помогут.
Антиоксиданты
Они содержатся в различных фруктах и овощах, в основном - с высоким содержанием витамина С и Е (например, киви, многие ягоды). Антиоксиданты помогают уменьшить окислительный процесс в организме, а это защищает от депрессии.
Также нужно есть больше продуктов с высоким содержанием полифенолов, например, чернику. Они помогают поддерживать здоровье мозга.
Витамины группы В и фолиевая кислота
Есть некоторые свидетельства того, что дефицит фолиевой кислоты связан с депрессией, так как она необходима для выработки серотонина - гормона счастья.
Найти эти витамины можно в темной листовой зелени, такой как брокколи, шпинат и спаржа.
Омега-3
Большое употребление такой рыбы, как лосось и скумбрия, может привести к уменьшению различных воспалений. А это напрямую связано с меньшим риском депрессий.
Еще найти омега-3 можно в растительных источниках - грецких орехах, семечках, семенах чиа или льна.
Углеводы
Это цельнозерновые, овощи и фрукты, которые медленно перевариваются. Они важны для поддержания уровня сахара в крови, чтобы избежать внезапных всплесков энергии, предотвратить чувство усталости, низкую концентрацию и плохое настроение.
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