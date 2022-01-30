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Сыр Филадельфия дома всего из двух ингредиентов: вкус тот же, но в три раза дешевле

Автор: Светлана Мащенко

Филадельфия - сливочный сыр, который можно купить в супермаркете и использовать для приготовления бутербродов, роллов, пасты, добавлять в выпечку. Но магазинный сыр стоит недешево, поэтому предлагаем приготовить его дома.

Как сделать сливочный сыр, рассказала фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для домашней Филадельфии:

  • Сметана 20% - 500 г
  • Йогурт 10% - 400 г (можно брать и жирностью меньше, но выход сыра будет меньше)
  • Соль - 1/3 ч.л.

Пошаговое приготовление блюда

Смешайте сметану с йогуртом, добавьте соль.

Сито или дуршлаг выстелите 4 слоями марли, переложите смесь сметаны и йогурта на марлю. Марлю закройте сверху и положите небольшой груз - около 400-500 гр.

Оставьте на 24 часа в холодильнике.

Ранее блогер рассказала, как засолить дома красную рыбу. Получается вкуснее, чем магазинная, и конечно же гораздо дешевле.

Также мы писали о способе приготовления сырного соуса всего за одну минуту.

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