Солим красную рыбу, которая будет готова уже через час: очень простой способ

Красная рыба - идеальная закуска для праздничного и повседневного стола. А при домашней засолке она получается не только в разы дешевле, но и гораздо вкуснее магазинной.

Как засолить рыбу экспресс-методом, когда она будет готова уже через час, рассказала известный фудблогер Alina FooDee .

По словам кулинара, такой способ посола подходит для любого вида красной рыбы. Она получается малосольная, нежная и очень вкусная.

Для 500-600 грамм красной рыбы нам понадобится:

1 ст. л. соли

0,5 ст. л. сахара

Пошаговая инструкция обработки и засола рыбы

Рыбу очистить от чешуи, удалить хребет, ребра и кости (хорошо получается при помощи пинцета). Кожу нужно оставить.

Соль смешать с сахаром и посыпать рыбку со всех сторон. Если солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по своему вкусу.

Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара.

Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.

Скриншот: Вот такими кусочками нужно нарезать рыбу для быстрой засолки

При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.

Это важно: солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.