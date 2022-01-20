ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Солим красную рыбу, которая будет готова уже через час: очень простой способ

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 09:45
Солим красную рыбу, которая будет готова уже через час: очень простой способ Скриншот: Солим красную рыбу
Автор: Светлана Мащенко

Красная рыба - идеальная закуска для праздничного и повседневного стола. А при домашней засолке она получается не только в разы дешевле, но и гораздо вкуснее магазинной.

Как засолить рыбу экспресс-методом, когда она будет готова уже через час, рассказала известный фудблогер Alina FooDee.

По словам кулинара, такой способ посола подходит для любого вида красной рыбы. Она получается малосольная, нежная и очень вкусная.

Для 500-600 грамм красной рыбы нам понадобится:

  • 1 ст. л. соли
  • 0,5 ст. л. сахара

Пошаговая инструкция обработки и засола рыбы

Рыбу очистить от чешуи, удалить хребет, ребра и кости (хорошо получается при помощи пинцета). Кожу нужно оставить.

Соль смешать с сахаром и посыпать рыбку со всех сторон. Если солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по своему вкусу.

Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара.

Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.

Солим красную рыбу, которая будет готова уже через час: очень простой способСкриншот: Вот такими кусочками нужно нарезать рыбу для быстрой засолки

При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.

Это важно: солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.

Ранее блогер также рассказала, как засолить рыбу целым куском.

Также мы писали о способе приготовления сырного соуса всего за одну минуту, который подойдет для любых блюд.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты рецепт
LITE
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили