Солим красную рыбу, которая будет готова уже через час: очень простой способ
Красная рыба - идеальная закуска для праздничного и повседневного стола. А при домашней засолке она получается не только в разы дешевле, но и гораздо вкуснее магазинной.
Как засолить рыбу экспресс-методом, когда она будет готова уже через час, рассказала известный фудблогер Alina FooDee.
По словам кулинара, такой способ посола подходит для любого вида красной рыбы. Она получается малосольная, нежная и очень вкусная.
Для 500-600 грамм красной рыбы нам понадобится:
- 1 ст. л. соли
- 0,5 ст. л. сахара
Пошаговая инструкция обработки и засола рыбы
Рыбу очистить от чешуи, удалить хребет, ребра и кости (хорошо получается при помощи пинцета). Кожу нужно оставить.
Соль смешать с сахаром и посыпать рыбку со всех сторон. Если солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по своему вкусу.
Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара.
Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.
Скриншот: Вот такими кусочками нужно нарезать рыбу для быстрой засолки
При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.
Это важно: солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.
Ранее блогер также рассказала, как засолить рыбу целым куском.
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