Сир Філадельфія вдома всього з двох інгредієнтів: смак той же, але в три рази дешевше

Філадельфія - вершковий сир, який можна купити в супермаркеті і використовувати для приготування бутербродів, ролів, пасти, додавати в випічку. Але магазинний сир коштує недешево, тому пропонуємо приготувати його вдома.

Залиште на 24 години в холодильнику.

Сито або друшляк вистеліть 4 шарами марлі, перекладіть суміш сметани і йогурту на марлю. Марлю закрийте зверху і покладіть невеликий вантаж - близько 400-500 гр.

Раніше блогер розповіла, як засолити вдома червону рибу. Виходить смачніше, ніж магазинна, і звичайно ж набагато дешевше.

Також ми писали про спосіб приготування сирного соусу всього за одну хвилину.