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Самый вкусный сырный соус за 1 минуту: этот рецепт должен знать каждый!

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Среда 19 января 2022 18:00
Самый вкусный сырный соус за 1 минуту: этот рецепт должен знать каждый! Скриншот: готовим вкусный сырный соус за 1 минуту
Автор: Светлана Мащенко

Сырный соус готовится очень быстро и просто, а на выходе мы получаем невероятный вкус. И да - есть его вам захочется ложками. Поэтому не волнуйтесь, что он залежится в холодильнике.

Рецептом соуса поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Чтоб приготовить сырный соус, возьмите следующие ингредиенты:

  • Сливочное масло - 10 г
  • Молоко - 100 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Плавленый сыр - 130 г
  • Сахар - 1/3 ч. л.

Самый вкусный сырный соус за 1 минуту: этот рецепт должен знать каждый!

Скриншот: Вот таким будет наш сырный соус

Пошаговое приготовление

Добавьте в сотейник для варки соуса молоко и масло, натрите туда же зубчик чеснока.

Возьмите пластинки плавленого сыра для тостов и добавьте в сотейник. Всыпьте туда сахар.

Проварите 1 минуту, можно даже не ждать закипания - такой соус съедается очень быстро. Перемешивайте, пока соус остывает, чтобы сверху не образовалась корочка.

Наш самый вкусный сырный соус готов! В него можно макать мясо, рыбу, картофель, простой хлеб или просто есть его ложками.

Ранее блогер также поделилась простым рецептом котлет из куриной печени, которые готовить быстро, а съедаются они еще быстрее.

Также мы писали, как сделать самый вкусный картофельный салат, который станет идеальным гарниром к мясу.

Кроме того эксперты рассказали, зачем добавлять в фарш для котлет рюмку водки.

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