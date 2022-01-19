Самый вкусный сырный соус за 1 минуту: этот рецепт должен знать каждый!
Сырный соус готовится очень быстро и просто, а на выходе мы получаем невероятный вкус. И да - есть его вам захочется ложками. Поэтому не волнуйтесь, что он залежится в холодильнике.
Рецептом соуса поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Чтоб приготовить сырный соус, возьмите следующие ингредиенты:
- Сливочное масло - 10 г
- Молоко - 100 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Плавленый сыр - 130 г
- Сахар - 1/3 ч. л.
Скриншот: Вот таким будет наш сырный соус
Пошаговое приготовление
Добавьте в сотейник для варки соуса молоко и масло, натрите туда же зубчик чеснока.
Возьмите пластинки плавленого сыра для тостов и добавьте в сотейник. Всыпьте туда сахар.
Проварите 1 минуту, можно даже не ждать закипания - такой соус съедается очень быстро. Перемешивайте, пока соус остывает, чтобы сверху не образовалась корочка.
Наш самый вкусный сырный соус готов! В него можно макать мясо, рыбу, картофель, простой хлеб или просто есть его ложками.
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