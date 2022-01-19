Самый вкусный сырный соус за 1 минуту: этот рецепт должен знать каждый!

Сырный соус готовится очень быстро и просто, а на выходе мы получаем невероятный вкус. И да - есть его вам захочется ложками. Поэтому не волнуйтесь, что он залежится в холодильнике.

Чтоб приготовить сырный соус, возьмите следующие ингредиенты:

Сливочное масло - 10 г

Молоко - 100 г

Чеснок - 1 зубчик

Плавленый сыр - 130 г

Сахар - 1/3 ч. л.

Скриншот: Вот таким будет наш сырный соус

Пошаговое приготовление

Добавьте в сотейник для варки соуса молоко и масло, натрите туда же зубчик чеснока.

Возьмите пластинки плавленого сыра для тостов и добавьте в сотейник. Всыпьте туда сахар.

Проварите 1 минуту, можно даже не ждать закипания - такой соус съедается очень быстро. Перемешивайте, пока соус остывает, чтобы сверху не образовалась корочка.

Наш самый вкусный сырный соус готов! В него можно макать мясо, рыбу, картофель, простой хлеб или просто есть его ложками.