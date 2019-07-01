Сыну Меган Маркл и принца Гарри выбирают крестную: названы претенденты

Меган Маркл и принц Гарри для крещеня своего первенца Арчи могут выбрать Опру Уинфри или Амаль Клуни в качестве крестной мамы. Известная американская телеведущая и супруга голливудского акттера Джорджа Клуни стали фаворитами в ставках в британских букмекерских конторах, передает Express.co.uk.

Таинство крещения принца Арчи должны провести в начале июля.

На Амаль принимают ставки 7/1 в букмекерской конторе Coral, в то время как на Опру - 12/1.

Амаль Клуни (Фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)

"Хотя Амаль и Опра, возможно, никак не связаны с Королевской семьей, они были двумя из самых популярных вариантов в наших ставках на крестных родителей", - рассказал представитель Coral Джон Хилл и добавил, что ставки предполагают, что у Амаль такие шансы из-за ее мужа Джорджа, но они стремительно уменьшаются.

Отметим, что при открытии ставок Опра была абсолютной фавориткой (50/1), но теперь ее шансы также "потеснили" и другие претенденты.

Опра Уинфри (Фото: instagram.com/oprah)

Так, говоря о других потенциальных крестных, называются имена актрисы Эбигейл Спенсер и теннисистки Серены Уильямс, а лучшая подруга Меган Джессика Малруни является фаворитом - 1/2.

Также в букмекерских конторах британцы делают ставки на принцессу Евгению - 2/1 и принца Уильяма - 5/2.

По словам Хилла, Меган Маркл обязательно обратится к некоторым из своих лучших друзей в вопросе выбора крестных родителей для Арчи, и "мы верим, что Джессика Малруни будет первой в списке".

Ожидается, что Арчи крестят в часовне Святого Георгия в Виндзоре в начале июля.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи (фото: Getty Images)

Как сообщалось ранее, королева Елизавета II крещения своего восьмого правнука.

Также мы писали о том, что среди главных претендентов на роль крестного отца для принца Арчи с большой вероятностью рассматривается Маркус Андерсон. 42-летнего креативного директора Soho House называют "вторым по значимости человеком в жизни Меган". Кроме того, на роль крестного претендует также близкий друг и одноклассник принца Гарри Чарли ван Штаубензи.