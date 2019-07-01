Синові Меган Маркл і принца Гаррі обирають хресну: названі претенденти

Меган Маркл і принц Гаррі для крещеня свого первістка Арчі можуть вибрати Опру Уїнфрі або Амаль Клуні в ролі хрещеної мами. Відома американська телеведуча і дружина голлівудського акттера Джорджа Клуні стали фаворитами у ставках в британських букмекерських конторах, передає Express.co.uk.

Таїнство хрещення принца Арчі повинні провести на початку липня.

На Амаль приймають ставки 7/1 в букмекерській конторі Coral, в той час як на Опру - 12/1.

Амаль Клуні (Фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)

"Хоча Амаль і Опра, можливо, ніяк не пов'язані з Королівською родиною, вони були двома з найбільш популярних варіантів у наших ставках на хрещених батьків", - розповів представник Coral Джон Хілл і додав, що ставки припускають, що у Амаль такі шанси через її чоловіка Джорджа, але вони стрімко зменшуються.

Зазначимо, що при відкритті ставок Опра була абсолютною фавориткою (50/1), але тепер її шанси також "потіснили" й інші претенденти.

Опра Уїнфрі (Фото: instagram.com/oprah)

Так, кажучи про інших потенційних хрещених, називаються імена актриси Ебігейл Спенсер і тенісистки Серени Вільямс, а краща подруга Меган Джессіка Малруні є фаворитом - 1/2.

Також у букмекерських конторах британці роблять ставки на принцесу Євгенію - 2/1 та принца Вільяма - 5/2.

За словами Хілла, Меган Маркл обов'язково звернеться до деяких зі своїх кращих друзів у питанні вибору хресних батьків для Арчі, та "ми віримо, що Джессіка Малруні буде першою у списку".

Очікується, що Арчі хрестять в каплиці Святого Георгія у Віндзорі на початку липня.

Меган Маркл, принц Гаррі та їх син Арчі (фото: Getty Images)

Як повідомлялося раніше, королева Єлизавета II хрещення свого восьмого правнука.

Також ми писали про те, що серед головних претендентів на роль хрещеного батька для принца Арчі з великою ймовірністю розглядається Маркус Андерсон. 42-річного креативного директора Soho House називають "другою за значимістю людиною у житті Меган". Крім того, на роль хрещеного претендує також близький друг і однокласник принца Гаррі Чарлі ван Штаубензі.