Жизни Арчи грозит опасность: Меган Маркл и принц Гарри решили рискнуть сыном

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Герцоги Сассекские шокировали громким заявлением

Принц Гарри и Меган Маркл могут навредить своему ребенку, приняв опрометчивое решение. Герцоги Сассекские хотят взять своего маленького сына в Африку, несмотря на мнение окружающих о том, что подобная поездка может быть опасной для Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл намерены совершить поездку в Африку уже осенью этого года. Арчи на тот момент исполнится всего лишь полгода, однако супружескую пару это ничуть не смущает.

Жаркий и небезопасный континент может плохо повлиять на их малыша из-за резкой смены климата, длительных перелетов и среды, в которой много опасных инфекций и ядовитых насекомых.

Уточняется, что принц Гарри и Меган планируют побывать в Малави, Анголе и Ботсване, однако более точный маршрут членов королевской семьи еще не известен.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Напомним, что не так давно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал: британцам не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем рождения.

Также мы писали о том, что принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.