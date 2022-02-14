Сын звезды "Дизель шоу" Егора Крутоголова оказался в больнице после аварии

"Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся", - сообщил Крутоголов.

После аварии на трассе медики доставили Льва в ближайшую клинику. Позже парня перевезли в больницу в Брешии. При этом для его транспортировки понадобился вертолет.

Сын Егора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

Крутоголов говорит, что состояние сына стабильно. У него ушиб внутренних органов, а внешних повреждений никаких нет. Парень двое суток находился в палате интенсивной терапии, но теперь его переводят в обычную палату.

Он также рассказал, что в больнице с сыном сейчас находится его жена Екатерина.

"Ну что ж, вот так, все бывает в первый раз: первый переворот, первая больница, первая капельница, первый вертолет и первые мысли о том, что все мы уязвимы и небессмертны. Желаю своему сыну пройти это испытание и стать сильнее, чтобы вернуться и идти дальше!" - сказал художественный руководитель "Дизель Студио".

Отметим, что Лев Крутоголов - старший сын Крутоголовых. Он родился в 2010 году и всего через 7 лет Лев стал чемпионом Украины по картингу.

Сын Егора Крутоголова учувствует в гонке на картингах (фото: instagram.com/krutogolova_photographer)