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Ирина Федишин с сыном сорвалась с подъемника: "валяемся в снегу выше колен"

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 21:20
Ирина Федишин с сыном сорвалась с подъемника: "валяемся в снегу выше колен" Урина Федишин сорвалась с подъемника в Карпатах (instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Татьяна Самарук

С украинской певицей Ириной Федишин во время отдыха в Карпатах произошел неприятный инцидент. Впрочем, они и ее старший сын сорвались с подъемника.

На личной странице Instagram звезда опубликовала видео, на котором рассказала об экстремальном отдыхе.

Инцидент произошел на горе Тростян, куда можно подняться только на подъемнике. Так, звезда вместе с сыном Юрием сорвались с него и упали в снег.

"Взяли лыжи, сели на подъемник. И знаете чем закончилось? Правильно! Мы с Юрчиком взлетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как отсюда вырваться. Снег выше колен. Очень тяжело", - поделилась Федишин.

К счастью, ни с Ириной, ни с ее сыном ничего не случилось.

К тому же у них отстегнулись лыжи, поэтому идти было очень трудно. По ее словам, надеть лыжи не получалось из-за снега.

В частности, впоследствии они все-таки дошли до лыжной трассы и смогли там покататься.

В комментариях любители звезды призвали ее быть осторожной.

  • Катание на лыжах – это травматический экстрим;
  • Экстремальное катание;
  • Хорошего вам экстремального отдыха;
  • Вот так экстрим.

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин попала в ДТП. В частности, на этот раз в припаркованную машину певицы въехал грузовик, когда сам он готовился к концерту.

Также мы писали, что Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье. Звезда заявила, что умер ее 80-летний дедушка.

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Ирина Федишин
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