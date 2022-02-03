Ирина Федишин с сыном сорвалась с подъемника: "валяемся в снегу выше колен"
С украинской певицей Ириной Федишин во время отдыха в Карпатах произошел неприятный инцидент. Впрочем, они и ее старший сын сорвались с подъемника.
На личной странице Instagram звезда опубликовала видео, на котором рассказала об экстремальном отдыхе.
Инцидент произошел на горе Тростян, куда можно подняться только на подъемнике. Так, звезда вместе с сыном Юрием сорвались с него и упали в снег.
"Взяли лыжи, сели на подъемник. И знаете чем закончилось? Правильно! Мы с Юрчиком взлетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как отсюда вырваться. Снег выше колен. Очень тяжело", - поделилась Федишин.
К счастью, ни с Ириной, ни с ее сыном ничего не случилось.
К тому же у них отстегнулись лыжи, поэтому идти было очень трудно. По ее словам, надеть лыжи не получалось из-за снега.
В частности, впоследствии они все-таки дошли до лыжной трассы и смогли там покататься.
В комментариях любители звезды призвали ее быть осторожной.
- Катание на лыжах – это травматический экстрим;
- Экстремальное катание;
- Хорошего вам экстремального отдыха;
- Вот так экстрим.
Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин попала в ДТП. В частности, на этот раз в припаркованную машину певицы въехал грузовик, когда сам он готовился к концерту.
Также мы писали, что Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье. Звезда заявила, что умер ее 80-летний дедушка.