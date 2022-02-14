Син зірки "Дизель шоу" Єгора Крутоголова опинився у лікарні після аварії

"Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, в результаті чого, перескочив через машину суперника і перекинувся", - повідомив Крутоголов.

Після аварії на трасі медики доставили Лева в найближчу клініку. Пізніше хлопця перевезли в лікарню в Брешії. При цьому для його транспортування знадобився вертоліт.

Син Єгора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

Крутоголов каже, що стан сина стабільний. У нього забій внутрішніх органів, а зовнішніх пошкоджень ніяких немає. Хлопець дві доби перебував у палаті інтенсивної терапії, але тепер його переводять у звичайну палату.

Він також розповів, що в лікарні з сином зараз перебуває його дружина Катерина.

"Ну що ж, ось так, все буває в перший раз: перший переворот, перша лікарня, перша крапельниця, перший вертоліт і перші думки про те, що всі ми вразливі і небезсмертні. Бажаю своєму синові пройти це випробування і стати сильніше, щоб повернутися і йти далі!" - сказав художній керівник "Дизель Студіо".

Зазначимо, що Лев Крутоголов - старший син Крутоголових. Він народився в 2010 році і всього через 7 років Лев став чемпіоном України з картингу.

Син Єгора Крутоголова бере участь в гонці на картингах (фото: instagram.com/krutogolova_photographer)