Сын Кернеса рассказал о сестре-близняшке отца: как он, только с волосами

Сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов рассказал о сестре-двойняшке своего отца Виктории, которая проживает в Москве в РФ.

32-летний Даниил Геннадьевич в интервью "Стране" отметил их поразительное внешнее сходство.

"Такая, как он, только с волосами и грудью", - сказал сын Кернеса.

Также он поделился курьезной историей, связанной со сходством тети со своим отцом.

"Мне как-то звонит один приятель из аэропорта - в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и с четвертым размером груди. Я его успокоил, и объяснил, что это двойняшка", - рассказал Денис.

В открытых источниках есть фото Виктории Адольфовны Кернес - сестры-близнеца эпатажного политика (они родились 27 июня 1959 года).

Виктория Кернес (фото: facebook.com)

Известно, что до 2013 года Виктория Кернес значилась как частный предприниматель в Москве. Она торговала одеждой и обувью.

Недавно в интервью харьковским СМИ классный руководитель Кернеса Зинаида Сиренко рассказывала, что они с сестрой учились в 82-й гимназии и ходили в один класс. Также она добавила, что девочка была очень болезненной.

Ранее стало известно, что единственная дочь Кернеса 11-летняя София имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне.

Напомним, что на днях жена Кернеса дала последнее обещание своему мужу.