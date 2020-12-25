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Син Кернеса розповів про сестру-близнючку батька: як він, тільки з волоссям

Автор: Володимир Костирін

Син Геннадія Кернеса Данило Привалов розповів про сестру-двойняшку свого батька Вікторію, яка проживає в Москві в РФ.

32-річний Данило Геннадійович в інтерв'ю "Стране" відзначив їх разючу зовнішню схожість.

"Така, як він, тільки з волоссям і грудьми", - сказав син Кернеса.

Також він поділився курйозною історією, пов'язаною зі схожістю тітки зі своїм батьком.

"Мені якось телефонує один приятель з аеропорту - нажаханий. Каже, уявляєш, бачив щойно Кернеса в кучерях і з четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і пояснив, що це близнючка", - розповів Денис.

У відкритих джерелах є фото Вікторії Адольфівни Кернес - сестри-близнюки епатажного політика (вони народились 27 червня 1959 року).

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Вікторія Кернес (фото: facebook.com)

Відомо, що до 2013 року Вікторія Кернес значилася як приватний підприємець в Москві. Вона торгувала одягом і взуттям.

Нещодавно в інтерв'ю харківським ЗМІ класний керівник Кернеса Зінаїда Сіренко розповідала, що вони з сестрою навчалися у 82-ї гімназії та ходили в один клас. Також вона додала, що дівчинка була дуже хворобливою.

Раніше стало відомо, що єдина дочка Кернеса 11-річна Софія має квартиру в Києві та живе з мамою в Лондоні.

Нагадаємо, що днями дружина Кернеса дала останню обіцянку своєму чоловікові.

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