ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней Софии

Киев, Четверг 24 декабря 2020 21:48
Дочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней Софии
Геннадий Кернес (фото: instagram/gepard59)
Автор: Владимир Костырин

Дочь Геннадия Кернеса София вместе со своей мамой Ольгой Муравицкой не смогла приехать на похороны отца в Харьков, так как Великобританию, где они проживают, закрыли на карантин.

Об этом рассказали бабушка и дедушка 11-летней девочки, говорится в сюжете ТСН.

В Лондоне единственная дочь умершего мэра Харькова оказалась, так как этого хотел сам Кернес.

Отмечается, что у Софии с папой были прекрасные отношения.

В последний раз они виделись еще весной, однако общались по телефону ежедневно.

О дочери Кернеса стало известно широкой общественности в день похорон политика 23 декабря, после рассказа друга харьковского мэра Павла Фукса, а до этого о девочке знал только ограниченный круг лиц.

По словам бизнесмена, Геннадий Адольфович безумно любил девочку, и просто не хотел, чтобы они его видела больным. Также он отметил, что София - просто копия отца, причем и внешне, и по характеру.

Дочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней СофииДочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней Софии

Дочь Кернеса София вместе с мамой Ольгой Муравицкой (фото: скриншот с видео)

Мама девочки - 41-летняя Ольга Муравицкая живет на две страны: в Британии и в Украине. Она является со-владелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове.

С Кернесом она познакомилась в Харькове, а сейчас живет в Лондоне с мужем, от которого также имеет ребенка.

Дочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней Софии

Ольга Муравицкая (фото: facebook.com/muravitskaya.olga)

Также стало известно, что 5 лет назад девочка стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Киеве в элитном ЖК "Новопечерские Липки".

Сообщается, что после смерти Кернеса вдова харьковского мэра Оксана Гайсинская переписала Ольге Муравицкой свою часть магазина детской японской одежды в Киеве, совладелицей которого та была еще в начале декабря.

Видео: Дочь Кернеса София живет в Лондоне и владеет квартирой в Киеве

Ранее сообщалось, что жена Кернеса дала последнее обещание своему мужу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Геннадий Кернесдочь

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь