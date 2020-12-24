Дочь Кернеса имеет квартиру в Киеве и живет с мамой в Лондоне: что известно об 11-летней Софии

Геннадий Кернес (фото: instagram/gepard59)

Дочь Геннадия Кернеса София вместе со своей мамой Ольгой Муравицкой не смогла приехать на похороны отца в Харьков, так как Великобританию, где они проживают, закрыли на карантин.

Об этом рассказали бабушка и дедушка 11-летней девочки, говорится в сюжете ТСН.

В Лондоне единственная дочь умершего мэра Харькова оказалась, так как этого хотел сам Кернес.

Отмечается, что у Софии с папой были прекрасные отношения.

В последний раз они виделись еще весной, однако общались по телефону ежедневно.

О дочери Кернеса стало известно широкой общественности в день похорон политика 23 декабря, после рассказа друга харьковского мэра Павла Фукса, а до этого о девочке знал только ограниченный круг лиц.

По словам бизнесмена, Геннадий Адольфович безумно любил девочку, и просто не хотел, чтобы они его видела больным. Также он отметил, что София - просто копия отца, причем и внешне, и по характеру.

Дочь Кернеса София вместе с мамой Ольгой Муравицкой (фото: скриншот с видео)

Мама девочки - 41-летняя Ольга Муравицкая живет на две страны: в Британии и в Украине. Она является со-владелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове.

С Кернесом она познакомилась в Харькове, а сейчас живет в Лондоне с мужем, от которого также имеет ребенка.

Ольга Муравицкая (фото: facebook.com/muravitskaya.olga)

Также стало известно, что 5 лет назад девочка стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Киеве в элитном ЖК "Новопечерские Липки".

Сообщается, что после смерти Кернеса вдова харьковского мэра Оксана Гайсинская переписала Ольге Муравицкой свою часть магазина детской японской одежды в Киеве, совладелицей которого та была еще в начале декабря.

Видео: Дочь Кернеса София живет в Лондоне и владеет квартирой в Киеве

Ранее сообщалось, что жена Кернеса дала последнее обещание своему мужу.