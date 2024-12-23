Святвечір: які страви не можна ставити на стіл і чому

Що не можна готувати на Святвечір

Святвечір вважається часом для сімейних зустрічей, молитви та багатьох інших обрядів. Крім цього, Святвечір – це останній день Різдвяного посту.

Постування мало глибоке релігійне значення і символізувало очищення душі та тіла перед великим святом Різдва. Тож утримання від певних продуктів допомагає зосередитися на духовному аспекті свята.

Молочні продукти

Святвечір - останній день Різдвяного посту, в який не можна вживати молоко та молочні продукти. Тому страви, які наші пращури готували на Святвечір, було відсутнє молоко.

Яйця

Яйця - заборонений продукт під час Різдвяного посту, який триває під час Святвечора. Відповідно до цього, не лише яйця, а страви з ними, зокрема випічку, не можна ставити на святковий стіл. Проте, можна приготувати випічку без яєць.

Жирна їжа

Останній день Різдвяного посту був найбільш суворим, адже це був час духовного очищення. Жирна їжа не відповідає мирному духу Святвечора, тому таких страв не готували до свята.

М'ясні страви

Однією з головних традицій Святвечора є утримання від м'яса, оскільки цей день є днем посту. Тому на святковий стіл не слід ставити страви з м'яса, наприклад, ковбаси, шашлики чи печеню.

Алкоголь

Зазвичай на Святвечір також уникають вживання алкоголю, оскільки це свято має духовне значення. Важливо зберігати чистоту розуму і тіла в цей день, щоб належно підготуватися до святкування Різдва.

Однак у деяких родинах, залежно від місцевих традицій, на столі може бути присутній келих червоного вина як символ радості - проте його вживання має бути помірним.

Гострі або екзотичні страви

Іншими стравами, які не варто ставити на святковий стіл, є дуже гострі, кислі або ж екзотичні продукти, які можуть порушити спокій і врівноваженість цього дня - або ж просто бути не до смаку комусь з членів родини.

Оскільки Святвечір відзначають в атмосфері миру та гармонії, надмірно гострі чи кислі страви краще замінити більш "м'якими" і збалансованими варіантами.

Які страви мають бути на столі

Здебільшого на Святвечір готують лише пісні страви. Їх має бути рівно 12. Вважається, що число пов'язане з кількістю місяців в році та кількістю апостолів.

Кожен член родини має спробувати всі страви під час Святвечора. Втім, найголовніші страви на Святвечір - кутя та узвар, а інші могли відрізнятися.

Зазвичай до Святвечора готували такі страви: