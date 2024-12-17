Святвечір 2024: історія свята, найважливіші заборони і традиції

Різдвяний Святвечір відзначають в останній день перед Різдвом. За новим календарем Святвечір в 2024 році буде 24 грудня. Як і Різдво, Святвечір має певні традиції та заборони.

Історія свята

В приурочений до Різдва Святий вечір згадували народження Ісуса Христа. За церковними переказами, в очікуванні народжені дитини, Марія та Йосип були змушені ночувати в хліву для худоби.

Під час народження Христа на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка вказала місце перебування Йосифа та Марії. Таким чином волхви змогли знайти Сина Божого та принести йому дари.

Тому Святвечір настає з появою першої зірки на небі - тоді сідають за стіл з молитвами. Всю ніч в храмах відбувається вечірня служба, а також Літургія.

Після Літургії, тримаючи перед іконою свічник з запаленим свічками, співають тропар та кондак Різдва Христового.

Головні традиції Святвечора

У Святвечір триває Різдвяний піст, на вечерю готували пісні страви. За традиціями, їх було 12 - кожну потрібно було скуштувати за вечір, розпочавши та закінчивши вечерю з куті. Перед вечерею обов'язково читали молитву та Євангеліє, а також запалювали свічку.

Вважалося, що прибирати в Святвечір вже не можна, тому всі справи намагалися зробити до святкової вечері, нерідко проводячи день в постуванні. Також було вірування, що дотримання посту до святкової трапези може допомогти дівчині вдало вийти заміж.

Кутя - головний символ Святвечора (фото: Freepik)

На Святвечір до хати заносили дідуха - сніп з жита, пшениці чи вівса, символ добробуту та багатства. Його ставили під образами, на почесне місце.

Під скатертину та на долівку викладали сіно або солому, по кутках столу клали часник - це мало оберігати оселю від хвороби та нечисті. Нерідко на підлогу клали залізо, наприклад леміш від плуга. Всі намагалися доторкнутися до предметів босоніж - для зміцнення здоров'я.

Пращури вірили, що на Святвечір до родичів приходять душі померлих. Тому на столі ставили ще одну тарілку, а їжу після трапези залишали на столі - як пригощання. Наступного дня кутю, залишену зі Святвечора, не їли.

Що не можна робити у Святвечір

Окрім традицій приготування святкової вечері, дотримувалася і певних заборон. Зокрема, Святвечір не слід голитися або стригтися.

Цього дня намагалася дотримуватися посту та не переїдати. Не вживали м'ясо, молоко та яйця, однак готували страви з риби.

За віруваннями предків, не можна сідати за святковий стіл в брудному, старому або темному вбранні - це може накликати злидні. За трапезою обов'язково збиралася вся родина, вважалося, що, якщо в цей день гуляти надворі, весь рік пройде в мандрах.

В день перед Різдвом категорично не можна лихословити, пліткувати чи лаятися. Крім цього, не можна галасувати до закінчення трапези та сваритися.

Пращури вірили, що в цей день тварини можуть розмовляти та мають магічні здібності. Тому їх категорично не можна сварити - на Святвечір слід благословити тварин та ставитися до них з особливою турботою.