Свято не за горами. Чи можна відзначати Різдво двічі

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, тому дати деяких свят змістились. Тепер Різдво Христове офіційно припадає на 25 грудня, проте дехто з українців може відзначати його і в січні.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко.

Чи можуть українці святкувати Різдво двічі

За словами експерта, Церква не забороняє жити за старим календарем тим, хто цього хоче. Проте кожна парафія має самостійно визначитись - якого церковного календаря дотримуватись.

"Але досвід переходу показав, що абсолютна більшість парафій Православної Церкви України обрали новий стиль. Навіть ті парафії, які спочатку думали, що вони будуть на старому, фактично під тиском людей переходили", - зауважив Коваленко.

Як приклад він навів ситуацію, що склалась у Києво-Печерській лаврі, яка спочатку хотіла "залишитись на старому стилі".

"А потім фактично збагнула, що ті парафіяни, які реально є зараз парафіянами лаври ПЦУ, і прочани, які приїжджали, не розуміли, чому старий стиль. І братія лаври, здається, за пару місяців, із початком різдвяного посту минулого року (через два з чимось чи три місяці після переходу всієї Церкви) теж перейшла", - розповів протоієрей.

За його словами, цей перехід показав, що церковна спільнота "живе не числами, не датами, не календарем в якому є дати та місяці".

"Вона живе річним або службовим... (святковим) циклом. І тому, фактично, немає жодної потреби двічі святкувати великі свята", - пояснив ректор православного університету.

Він зазначив, що такої практики майже не існує зараз у парафіях ПЦУ.

"Можливо, зараз щось подібне відбувається у парафіях московського патріархату, але це якраз через те, що не схвалене ще рішення про перехід. Буде схвалене рішення - і ми побачимо, як швидко парафії будуть жити одним календарем", - вважає Коваленко.

Він додав, що така ось "дводатність" є певним "роздвоєнням".

"Воно не природнє людині. Ця історія - не нормальна. Або один, або інший варіант врешті-решт починає домінувати. А потім, фактично, всі звикають до одного формату. А інший поступово зникає", - зауважив протоієрей.

Водночас він наголосив, що "Церква не робить різких кроків".

"Не примушує нікого фактично до обов'язкового календаря. Тому, в принципі, це і не викликає якихось негараздів чи якихось розділень всередині ПЦУ", - підсумував експерт і додав, що якщо під святкуванням тієї чи іншої дати йдеться про подарунки, то "подарунки можна дарувати хоч кожен день".

Отже, з точки зору ПЦУ, святкувати Різдво двічі - немає необхідності. Кожна парафія обирає свій "шлях" і дотримується власних святкових дат, згідно з тим чи іншим церковним календарем.