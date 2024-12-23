Святвечер: какие блюда нельзя ставить на стол и почему

Что нельзя готовить на Святвечер

Святвечер считается временем для семейных встреч, молитвы и многих других обрядов. Кроме этого, Святвечер - это последний день Рождественского поста.

Пост имел глубокое религиозное значение и символизировал очищение души и тела перед большим праздником Рождества. Поэтому воздержание от определенных продуктов помогает сосредоточиться на духовном аспекте праздника.

Молочные продукты

Святвечер - последний день Рождественского поста, в который нельзя употреблять молоко и молочные продукты. Поэтому в блюдах, которые наши предки готовили на Святвечер, отсутствовало молоко.

Яйца

Яйца - запрещенный продукт во время Рождественского поста, который длится во время Святвечера. В соответствии с этим, не только яйца, а блюда с ними, в частности выпечку, нельзя ставить на праздничный стол. Однако, можно приготовить выпечку без яиц.

Жирная пища

Последний день Рождественского поста был наиболее строгим, ведь это было время духовного очищения. Жирная пища не соответствует мирному духу Святвечера, поэтому таких блюд не готовили к празднику.

Мясные блюда

Одной из главных традиций Святвечера является воздержание от мяса, поскольку этот день является днем поста. Поэтому на праздничный стол не следует ставить блюда из мяса, например, колбасы, шашлыки или жаркое.

Алкоголь

Обычно на Святвечер также избегают употребления алкоголя, поскольку этот праздник имеет духовное значение. Важно сохранять чистоту ума и тела в этот день, чтобы должным образом подготовиться к празднованию Рождества.

Однако в некоторых семьях, в зависимости от местных традиций, на столе может присутствовать бокал красного вина как символ радости - однако его употребление должно быть умеренным.

Острые или экзотические блюда

Другими блюдами, которые не стоит ставить на праздничный стол, являются очень острые, кислые или экзотические продукты, которые могут нарушить спокойствие и уравновешенность этого дня - или же просто быть не по вкусу кому-то из членов семьи.

Поскольку Святвечер отмечают в атмосфере мира и гармонии, чрезмерно острые или кислые блюда лучше заменить более "мягкими" и сбалансированными вариантами.

Какие блюда должны быть на столе

В основном на Святвечер готовят только постные блюда. Их должно быть ровно 12. Считается, что число связано с количеством месяцев в году и количеством апостолов.

Каждый член семьи должен попробовать все блюда во время Святвечера. Впрочем, главные блюда на Святвечер - кутья и узвар, а другие могли отличаться.

Обычно к Святвечеру готовили такие блюда: