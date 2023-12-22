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Святвечір 2023: що категорично не можна робити напередодні Різдва

Що не можна робити на Святвечір 2023 (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у 2023 році люди відзначають Різдво Христове 25 грудня. Напередодні свята у Святвечір існує ряд традицій та заборон, яких варто дотримуватись, щоб уникнути негараздів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що категорично не можна робити у Святвечір.

Список заборон

Ще здавна предки дотримувалися певних заборон, адже так можна було вберегтися від нечистої сили та зла. Вважалося, що найгірше, що можна зробити у Святвечір - це сваритися. 

Також існують і інші заборони:

  • не варто бути скупим
  • не можна зустрічати Різдво в брудному одязі
  • не можна у Святвечір шити, в'язати, вишивати
  • заборонено прибирати у будинку - це потрібно зробити до Святвечора
  • не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки
  • молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання
  • їжу краще запивати узваром
  • не можна садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так і сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів
  • не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших
  • святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак

Що повинно бути на столі у Святвечір

За традицією, на Святвечір на столі повинно бути рівно 12 пісних страв. Таку кількість пов’язують із 12 апостолами.

Також обов’язково на святковому столі мають бути і інші предмети.

Свічка

Горіння свічки - це свідчення віри, приналежності людини до Божественного світла. 

Часник

Його кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати від родини і хати злих духів. Це символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості і здоров’я.

Додамо, що на Святвечір прийнято відвідувати літургію. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися Богу з дому. Також варто в цей світлий день сповідатися.

Раніше ми повідомляли, яких страв категорично не повинно бути на Святвечір.

Також читайте, як приготувати кутю на узварі з горіхами та родзинками.

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