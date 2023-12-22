Святвечір 2023: що категорично не можна робити напередодні Різдва

В Україні у 2023 році люди відзначають Різдво Христове 25 грудня. Напередодні свята у Святвечір існує ряд традицій та заборон, яких варто дотримуватись, щоб уникнути негараздів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що категорично не можна робити у Святвечір.
Ще здавна предки дотримувалися певних заборон, адже так можна було вберегтися від нечистої сили та зла. Вважалося, що найгірше, що можна зробити у Святвечір - це сваритися.
Також існують і інші заборони:
За традицією, на Святвечір на столі повинно бути рівно 12 пісних страв. Таку кількість пов’язують із 12 апостолами.
Також обов’язково на святковому столі мають бути і інші предмети.
Свічка
Горіння свічки - це свідчення віри, приналежності людини до Божественного світла.
Часник
Його кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати від родини і хати злих духів. Це символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості і здоров’я.
Додамо, що на Святвечір прийнято відвідувати літургію. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися Богу з дому. Також варто в цей світлий день сповідатися.
Раніше ми повідомляли, яких страв категорично не повинно бути на Святвечір.
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