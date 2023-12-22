Святвечер 2023: что категорически нельзя делать накануне Рождества

Список запретов

Еще издавна предки соблюдали определенные запреты, ведь так можно было уберечься от нечистой силы и зла. Считалось, что самое худшее, что можно сделать в Святвечер - это ссориться.

Также существуют и другие запреты:

не стоит быть скупым

нельзя встречать Рождество в грязной одежде

нельзя в Святвечер шить, вязать, вышивать

запрещено убирать в доме - это нужно сделать до Святвечера

нельзя опаздывать на ужин. В противном случае, весь год придется провести вдали от дома

молодым девушкам и парням не стоит сидеть на углах стола, иначе им не удастся встретить свою любовь

еду лучше запивать узваром

нельзя сажать за стол нечетное количество людей, а если так и произошло, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов

не принято на праздничное семейное застолье приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных

праздничные блюда не доедают полностью: холодильник не должен оставаться пустым. В Рождество это плохой знак

Что должно быть на столе в Святвечер

По традиции, на Святвечер на столе должно быть ровно 12 постных блюд. Такое количество связывают с 12 апостолами.

Также обязательно на праздничном столе должны быть и другие предметы

Свеча

Горение свечи - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету.

Чеснок

Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов. Это символ очищения от греха, отравляющий человеческую жизнь, символ плодородия и здоровья.

Добавим, что на Святвечер принято посещать литургию. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться Богу из дома. Также следует в этот светлый день исповедоваться.