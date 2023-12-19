ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви

Вівторок 19 грудня 2023 12:01
UA EN RU
Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви Як приготувати кутю (flickr.com)
Автор: Тетяна Самарук

Кутя - традиційна українська страва з пшениці з додаванням меду, маку й горіхів, яку готують на Святвечір. Можна приготувати смачну кутю на узварі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Onyshkevychi".

Список інгредієнтів

За бажання можна додати до куті курагу, чорнослив, в’ялені вишні та горішки.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • пшениця - 300 г
  • мак - 100 г
  • родзинки - 100 г
  • журавлина - 50 г
  • волоські горіхи - 100 г
  • мед - до свого смаку
  • цукор - 70 г
  • узвар - 150 мл

Спосіб приготування

Спочатку пшеницю висипте в каструлю, залийте 1 л води, перемішайте й залиште на 2-3 години настоюватись.

Родзинки й журавлину залийте холодною водою та залиште на 5 хвилин. Потім промийте й обсушіть на рушнику.

Далі мак насипте в глибоку тарілочку, залийте окропом і залиште на 10 хвилин.

Після цього пшеницю промийте, залийте 900 мл холодної води та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 50-60 хвилин.

Коли пшениця охолоне, додайте мак, влийте узвар, насипте подрібнені горішки, родзинки з журавлиною.

В кінці додайте мед і перемішайте.

Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної стравиКутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви

Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної стравиКутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної стравиКутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної стравиКутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної стравиЯк приготувати кутю з узвару (скриншот)

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти кутю.

Також ми писали, які інгредієнти не можна додавати в кутю, щоб не зіпсувати блюдо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво Сочельник