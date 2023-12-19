Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви

Кутя - традиційна українська страва з пшениці з додаванням меду, маку й горіхів, яку готують на Святвечір. Можна приготувати смачну кутю на узварі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Onyshkevychi".