Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви
Кутя - традиційна українська страва з пшениці з додаванням меду, маку й горіхів, яку готують на Святвечір. Можна приготувати смачну кутю на узварі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Onyshkevychi".
Список інгредієнтів
За бажання можна додати до куті курагу, чорнослив, в’ялені вишні та горішки.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- пшениця - 300 г
- мак - 100 г
- родзинки - 100 г
- журавлина - 50 г
- волоські горіхи - 100 г
- мед - до свого смаку
- цукор - 70 г
- узвар - 150 мл
Спосіб приготування
Спочатку пшеницю висипте в каструлю, залийте 1 л води, перемішайте й залиште на 2-3 години настоюватись.
Родзинки й журавлину залийте холодною водою та залиште на 5 хвилин. Потім промийте й обсушіть на рушнику.
Далі мак насипте в глибоку тарілочку, залийте окропом і залиште на 10 хвилин.
Після цього пшеницю промийте, залийте 900 мл холодної води та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 50-60 хвилин.
Коли пшениця охолоне, додайте мак, влийте узвар, насипте подрібнені горішки, родзинки з журавлиною.
В кінці додайте мед і перемішайте.
Як приготувати кутю з узвару (скриншот)
Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти кутю.
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