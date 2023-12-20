Яких страв категорично не повинно бути на Святвечір

Святвечір є особливим вечором, у який віряни готуються до Різдва - одного з головних свят. Різдво в Україні відзначається 25 грудня, а переддень свята, який називають Святий вечір, припадає на 24 грудня.

Яких страв не повинна бути на Святвечір, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) нижче.

Скільки страв має бути на столі

На Святвечір зазвичай готують лише пісні страви, оскільки ще триває Різдвяний піст. Страв на столі має бути рівно 12. Таке число обумовлене кількістю апостолів і місяців в році.

Головними стравами на Святвечір є кутя і узвар, а інші можуть змінюватись залежно від уподобань.

Коли кожен член сім’ї має спробувати всі 12 страв. Кутю ставили на столі на всю ніч. Вірили, що прийдуть душі покійних пращурів, щоб її скуштувати.

Зокрема, зазичай готують такі страви:

кутя - головне блюдо. Це каша з обмеленої пшениці та ячменю, яку традиційно подають з маком, медом та горіхами.

узвар із сухофруктів. Вважається, що вода символізує життя та божественну енергію

борщ із червоних буряків

вареники символізують мудрість та достаток. Можна приготувати з різними начинками

голубці - ще одна страва святкового столу. Для начинки беруть пшоно і змішують його з морквою та олією

страви з гороху та квасолі, які символізують плодючість для поля та городу

не обійтися й без страви з риби

млинці - символізують зв'язок з предками, запрошення приходити та допомагати у творінні світу

каша гречана символізує силу та здоров'я, приросту блага та легкість досягнень

хліб або пампушки - символ отримання врожаю та єдності

запечені яблука. Найчастіше цей фрукт запікають з медом та родзинками

мариновані гриби символізують родючість, творіння життя

Що заборонено готувати

Святвечір - це обов`язково пісна вечеря. Тому на столі не повинно стояти молоко, м'ясо, яйця та жир, різноманітні продукти тваринного походження.

У цей день важливо готувати скромну вечерю та національні страви. Також під заборону потрапляють: